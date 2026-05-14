Что ждет Дональда Трампа в гостях у Си Цзиньпина в Китае спустя девять лет

Накануне глава МИД КНР Ван И в разговоре с пакистанским коллегой Исхаком Даром высоко оценил усилия Исламабада по содействию переговорам между Вашингтоном и Тегераном, тут же призвав «активизировать свои посреднические усилия» для открытия Ормузского пролива. Преувеличивать китайскую роль в ситуации вокруг Ирана не стоит, говорит Кашин, – возможности Пекина повлиять на Иран явно не очень велики. «Китайцы после встречи двух лидеров в октябре 2025 г. делали все возможное, чтобы никакая активность – ни на иранском, ни на другом направлении – не мешала бы их контактам с Трампом», – подчеркивает Кашин. Си в разговоре с Трампом, конечно, обозначит критические интересы КНР, но в целом будет пытаться сосредоточиться на позитивной повестке. «Пока складывается впечатление, что вся китайская стратегия основана на выжидании. Они реально считают, что из-за кризиса внутри США многие вопросы могут решиться сами собой. И потому действуют по многим вопросам весьма пассивно», – говорит Кашин.