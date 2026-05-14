Что ждет Дональда Трампа в гостях у Си Цзиньпина в Китае спустя девять лет

Что ждет Дональда Трампа в гостях у Си Цзиньпина в Китае спустя девять летВ центре внимания – правила, предотвращающие конфликт
- Кто приехал с Трампом
- Торговые разногласия
- Война с Ираном
- Тайваньский вопрос
- Отношения с Россией
Дональд Трамп 13 мая вечером приземлился в пекинском аэропорту Шоуду. Выспавшись после перелета, американский лидер проведет два полноценных дня государственного визита. Это первая поездка Трампа в КНР на втором сроке, предыдущий его госвизит в эту стану прошел в ноябре 2017 г.
«Я с нетерпением жду своей поездки в Китай. <...> Великие дела произойдут для обеих стран», – умело анонсировал визит президент. Трампа в аэропорту встречали формальный заместитель председателя КНР Хань Чжэн (не входит в ЦК КПК. – «Ведомости») и дети двумя шеренгами с флагами стран.
14 мая у президента США пройдут длинные переговоры с Си и банкет в Доме народных собраний. 15 мая лидеры снова встретятся, уже в более приватной обстановке в резиденции Чжуннаньхай сначала за чаем, а потом и за рабочим обедом. Остановился он в отеле Four Seasons.
В МИД КНР перед приездом Трампа заверили, что Пекин готов расширять сотрудничество с США. «Управляя разногласиями», – заметил официальный представитель ведомства Го Цзякунь. «Дипломатия глав государств играет незаменимую роль в обеспечении стратегического руководства китайско-американскими отношениями», – подчеркнул он.
Для Китая визит Трампа – это важный именно внутриполитический фактор, а главным приоритетом будет стабилизация отношений двух стран, подчеркивает замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.
Дело в том, что в КНР очень большое значение придают именно дипломатии первого лица, т. е. Си. И так как это взаимосвязано с проблемой легитимности власти Компартии и ее лидера, для Китая этот саммит не может кончиться провалом. «Но на Западе исходя из этого делают ошибочный вывод, что Си Цзиньпин будет идти на уступки.
Это абсолютно не так», – уверен Ломанов.
В целом в Пекине не возлагают очень большие надежды на то, что договоренности с Трампом могут быть серьезными и исполнимыми.
Кто с ним
Второй визит Трампа в КНР сопровождали как организационные трудности (согласно источникам SCMP, Белый дом долго не относился к детальной проработке визита с такой серьезностью, как к тому привыкли в Пекине), так и куда более существенное обстоятельство: война. Начатая в конце февраля 2026 г. кампания США и Израиля против Ирана, близкого партнера Китая, затянулась и находится в стадии зыбкого перемирия.
Но острая фаза конфликта в марте сместила сроки визита американского лидера вправо. В итоге Трамп все-таки добрался до Китая, но без жены Мелании. О причинах ее решения не ехать в Пекин ничего не известно. Из членов семьи Трампа приехал сын Эрик, отвечающий за бизнес-вопросы.
А вот советнику по нацбезопасности и госсекретарю Марко Рубио не помешали прибыть в Китай даже введенные против него ранее санкции, когда он, будучи сенатором, рьяно осуждал Пекин за политику в Гонконге и «геноцид» мусульманского меньшинства уйгуров. На борту самолета Рубио надел такой же спортивный костюм, какой американцы выдали в начале января 2026 г. президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Торговый представитель США Джемисон Грир тоже поехал в Китай, а министр финансов Скотт Бессент прилетит из Южной Кореи.
Как и в 2017 г., в состав американской делегации вошло много представителей крупного бизнеса (прошлый раз между сторонами заключено коммерческих соглашений на $253 млрд). Согласно списку, который привел Белый дом, на этот раз сопровождать Трампа будут помирившийся с ним основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, а также объявивший о грядущем уходе гендиректор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.
Как минимум для этой компании саммит Трамп – Си может стать по-настоящему прорывным: в Китае де-факто был мораторий на покупки Boeing 737 MAX с 2019 г. после катастрофы в Эфиопии (а крупных заказов не было с 2017 г). Речь идет о возможной сделке на поставку Китаю около 500 самолетов Boeing 737 MAX и более 10 широкофюзеляжных лайнеров.
Еще поторгуют
В тот момент, когда Трамп и его компания взяли курс на Пекин, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн проводил 13 мая переговоры со Скоттом Бессентом в Южной Корее.
Речь идет о финализации новых торговых договоренностей – и это может стать главным событием за весь визит Трампа, говорит директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Насколько мы пока понимаем, в них содержатся меры по стабилизации тарифной политики, с одной стороны, а с другой стороны – обязательство не применять меры экспортного контроля в отношении чувствительных видов продукции. Например, в отношении редкоземельных металлов со стороны Китая. Это не полноценное торговое соглашение, а правила конкуренции в экономической сфере. Они выработают механизмы, чтобы избегать повторения внезапных кризисов в будущем», – говорит эксперт.
Кашин при этом напоминает, что спустя примерно полгода после торжественного приема в Китае в 2017 г. Трамп развязал против него первую торговую войну, и тот опыт не забыт. Но сейчас президент США ослаблен из-за Ирана.
Вероятно, будет продлено достигнутое годовое перемирие в конце октября 2025 г. по итогам встречи Трампа и Си. Известно, что Вашингтон подталкивает Пекин к увеличению закупок американской сельскохозяйственной продукции (ранее Китай согласился приобрести 25 млн т в течение трех сезонов) и энергоносителей. Фактически торговое перемирие между КНР и США действует еще с мая 2025 г. И с того времени существует рамка для возможного соглашения, которое осталось финализировать, соглашается Ломанов.
Торговое противостояние весной 2025 г. больше напоминало безумие: тарифные ставки со стороны США доходили до 145% (125% – ответные со стороны КНР). Когда визит был только в стадии проработки, Трамп планировал прибыть в КНР не только с внушительной делегацией, но и с «дубинкой» в виде пошлин.
Но 20 февраля Верховный суд США признал большинство его пошлин незаконными, лишив его возможности оперативно вводить их в любом размере (касается пошлин, которые могут быть введены по Закону о чрезвычайных экономических полномочиях IEEPA 1977 г.). Сейчас средневзвешенная ставка пошлины на китайскую продукцию составляет 24,2%. 20 июля истекает срок глобальной пошлины в 10%, введенной Трампом на основе Закона о торговле 1974 г. взамен «зеркальных» после решения Верховного суда. И потому Трампу выгодно добиться согласования масштабов поставок друг другу (торговый дефицит США изначально позиционировался его администрацией как одна из основных причин введения заградительных пошлин в отношении КНР).
В Пекине стороны, согласно данным американских СМИ, могут объявить о новых межгосударственных механизмах – Совете по торговле и Совете по инвестициям. В этом видится возможное решение двух основных проблем взаимодействия, актуальных для стран с 1970-х гг.: отсутствие полноценного торгового соглашения и создание механизмов разрешения споров.
Главное достижение переговоров, которое стороны, особенно американская, надеются объявить – это как раз создание двустороннего Совета по торговле, но большая сделка не предвидится, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Алексей Степанов. По мнению эксперта, американцы также попытаются включить в пакет ежегодные поставки Китаю американской сои, а также говядины, мяса птицы и СПГ.
Военно-иранская тема
Тема войны США против Ирана будет на повестке в Китае, подтвердил Трамп, хотя он не считает ее главной. «Мы проведем долгий разговор об этом. Китай пока проявлял себя с хорошей стороны... Они получают много нефти из этого региона», – сказал Трамп перед вылетом. При этом лидер США отверг потребности в помощи Пекина для урегулирования конфликта.
Кто еще с Трампом
Накануне глава МИД КНР Ван И в разговоре с пакистанским коллегой Исхаком Даром высоко оценил усилия Исламабада по содействию переговорам между Вашингтоном и Тегераном, тут же призвав «активизировать свои посреднические усилия» для открытия Ормузского пролива. Преувеличивать китайскую роль в ситуации вокруг Ирана не стоит, говорит Кашин, – возможности Пекина повлиять на Иран явно не очень велики. «Китайцы после встречи двух лидеров в октябре 2025 г. делали все возможное, чтобы никакая активность – ни на иранском, ни на другом направлении – не мешала бы их контактам с Трампом», – подчеркивает Кашин. Си в разговоре с Трампом, конечно, обозначит критические интересы КНР, но в целом будет пытаться сосредоточиться на позитивной повестке. «Пока складывается впечатление, что вся китайская стратегия основана на выжидании. Они реально считают, что из-за кризиса внутри США многие вопросы могут решиться сами собой. И потому действуют по многим вопросам весьма пассивно», – говорит Кашин.
Военный министр США Пит Хегсет тоже оказался в составе президентской делегации в Китае. Каналы связи между военными КНР и США то налаживаются, то прерываются, как, например, после визита в 2022 г. тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, говорит Кашин. «У американцев есть особенность: когда они готовятся наращивать на каком-то направлении свою военную активность, то пытаются устанавливать военные контакты и горячие линии. Когда они ожидают высокий риск эскалации, то видят в наличии горячих линий иллюзию, что это поможет удержать эскалацию под контролем, позвонив в Россию или КНР», – объясняет Кашин. Накануне Трамп также похвалился, что хотя Китай и силен, но США сильнее в военном плане.
Остров разделения
Для Китая главным политическим раздражителем в отношениях с США остается их двусмысленное отношение к Тайваню – неподконтрольному Пекину острову.
Ранее в СМИ сообщалось, что Си будет пытаться склонить Трампа к пересмотру прежнего подхода и призовет того «выступить» против независимости Тайваня. Сам Трамп, скорее, просто избегает публичных рассуждений на тему. Но атмосфера нервозности у резко антипекински настроенных властей Тайваня, кажется, все-таки есть. Среди опасений в тайваньской прессе – что Трамп якобы может пойти на пересмотр шести гарантий (заверений) Тайваню, которые дал ему в 1982 г. президент Рональд Рейган. В частности – не обсуждать с Китаем вопрос поставок оружия на Тайвань, не менять позицию по статусу суверенитета Тайваня, не выступать в роли посредника между островом и материком и не оказывать давления на Тайбэй для побуждения к переговорам с Пекином. В МИД Китайской республики на Тайване успокаивают, что на деле Трамп уже на втором сроке продолжил продавать острову оружие – речь, в частности, о крупнейшем единовременном пакете вооружений на $11,1 млрд.
Отказ от шести заверений Тайваню стал бы кардинальным изменением в американской политике – и этого ожидать не следует, уверен Кашин. Трамп, сохраняя прежние обязательства, будет просто избегать излишне провокационных действий по Тайваню, считает эксперт. Но и Китай ни на какие размены по Тайваню не пойдет, так как это принципиальнейший вопрос внутренней, а не внешней политики, подчеркивает Ломанов. И в Пекине, грубо говоря, любые попытки торга со стороны США по Тайваню расценивают как «жульничество» – ведь еще в трех американо-китайских коммюнике в XX в. была зафиксирована принадлежность острова Китаю. И Си просто напомнит, что обо всем стороны договорились давно и это надо соблюдать.
А где Россия
Примерно через неделю после Трампа Китай с визитом посетит и президент России Владимир Путин. Эти мероприятия прямо не связаны между собой, говорил «Ведомостям» дипломатический источник. Но так или иначе тема России и украинского конфликта будет затронута в Пекине и без Путина, уверены эксперты. «При этом Трамп публично декларировал намерение оторвать Россию от Китая. Но и в лучшие времена США пытались давить на Китай и убедить его отвернуться от России, и ничего не получалось. И было бы странно, чтобы это произошло сейчас. Тем более непонятно, зачем это Китаю как-то много обсуждать в преддверии Путина», – уверен Кашин.
Поддержка американской позиции по России, Ирану или другим острым конфликтам ничего бы не принесла Китаю в нынешних условиях, говорит Ломанов. «Тем более сейчас китайская экономика уже способна выдержать полный экономический разрыв с США. Хотя об этом после событий на Тяньаньмэнь в 1989 г. говорил еще Дэн Сяопин, но тогда это несколько отдавало бравадой. Но подобного сценария Китай не хотел бы допустить и сейчас», – говорит эксперт.