Трамп и его делегация прибыли в Пекин

В Пекине к президенту США присоединились члены его команды по национальной безопасности и экономике, в том числе госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и торговый представитель Джеймисон Грир, которые прилетели на борту президентского самолета, а также министр финансов Скотт Бессинт, прибывший через Сеул, где он провел торговые переговоры со своим китайским коллегой перед встречами на высшем уровне. В поездке принимают участие более десятка известных бизнес-лидеров, в том числе Тим Кук из Apple, Илон Маск из Tesla, Келли Ортберг из Boeing, Дина Пауэлл Маккормик из Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , работавшая в первой администрации Трампа, а также руководители компаний Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm и Visa.