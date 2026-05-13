Трамп и его делегация прибыли в Пекин

Ведомости

Президент США Дональд Трамп приземлился в Пекине, где его ждут двухдневные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что президент США примет участие в короткой церемонии встречи в аэропорту. По данным Белого дома, Трампа встретят вице-президент Китая Хань Чжэн и другие официальные лица, в том числе посол США в Китае Дэвид Пердью, его коллега, посол Китая в США Се Фэн, и заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

Президента США также приветствуют 300 китайских молодых людей в одинаковой сине-белой форме, которые пройдут по взлетно-посадочной полосе с китайскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.

Предполагается, что Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином утром 14 мая.

В Пекине к президенту США присоединились члены его команды по национальной безопасности и экономике, в том числе госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и торговый представитель Джеймисон Грир, которые прилетели на борту президентского самолета, а также министр финансов Скотт Бессинт, прибывший через Сеул, где он провел торговые переговоры со своим китайским коллегой перед встречами на высшем уровне. В поездке принимают участие более десятка известных бизнес-лидеров, в том числе Тим Кук из Apple, Илон Маск из Tesla, Келли Ортберг из Boeing, Дина Пауэлл Маккормик из Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), работавшая в первой администрации Трампа, а также руководители компаний Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm и Visa.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг был замечен на борту президентского самолета Air Force One во время дозаправки на Аляске. Позже Маск написал в X, что они с Хуангом были единственными бизнес-лидерами на президентском самолете.

Ожидается, что Трамп и председатель КНР заключат ряд новых торговых соглашений и обсудят планы по созданию американо-китайской торговой палаты и американо-китайской инвестиционной палаты.

