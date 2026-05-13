Трамп и его делегация прибыли в Пекин
Президент США Дональд Трамп приземлился в Пекине, где его ждут двухдневные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом сообщает CNN.
Ожидается, что президент США примет участие в короткой церемонии встречи в аэропорту. По данным Белого дома, Трампа встретят вице-президент Китая Хань Чжэн и другие официальные лица, в том числе посол США в Китае Дэвид Пердью, его коллега, посол Китая в США Се Фэн, и заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.
Президента США также приветствуют 300 китайских молодых людей в одинаковой сине-белой форме, которые пройдут по взлетно-посадочной полосе с китайскими флагами, а также военный почетный караул и военный оркестр.
Предполагается, что Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином утром 14 мая.
В Пекине к президенту США присоединились члены его команды по национальной безопасности и экономике, в том числе госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и торговый представитель Джеймисон Грир, которые прилетели на борту президентского самолета, а также министр финансов Скотт Бессинт, прибывший через Сеул, где он провел торговые переговоры со своим китайским коллегой перед встречами на высшем уровне. В поездке принимают участие более десятка известных бизнес-лидеров, в том числе Тим Кук из Apple, Илон Маск из Tesla, Келли Ортберг из Boeing, Дина Пауэлл Маккормик из Meta
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг был замечен на борту президентского самолета Air Force One во время дозаправки на Аляске. Позже Маск написал в X, что они с Хуангом были единственными бизнес-лидерами на президентском самолете.
Ожидается, что Трамп и председатель КНР заключат ряд новых торговых соглашений и обсудят планы по созданию американо-китайской торговой палаты и американо-китайской инвестиционной палаты.