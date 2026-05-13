BLNG10,66-0,09%CNY Бирж.10,785-0,59%IMOEX2 683,95-0,22%RTSI1 145,86-0,22%RGBI119,48-0,01%RGBITR782,38+0,02%
Политика

Гендиректор Nvidia присоединился к поездке Трампа в Китай в последний момент

Президент США Дональд Трамп отправился в Китай для торговых переговоров и взял с собой генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Трамп попросил Хуанга присоединиться к поездке в последний момент, его имени не было в списке людей, сопровождающих президента. Его заметили на борту самолета Air Force One во время дозаправки на Аляске.

Трампа сопровождают генеральные директора компаний, которые стремятся урегулировать деловые проблемы с Китаем. Nvidia также испытывает трудности с получением разрешения регулирующих органов КНР на продажу там своих мощных чипов H200 для искусственного интеллекта.

11 мая Bloomberg писал, что Трамп пригласил главу Tesla Илона Маска, гендиректора Apple Тима Кука и руководителей крупнейших американских корпораций сопровождать его во время визита в Китай.

Трамп отправился в Китай 13 мая вместе с делегацией, в которую вошли члены администрации США, бизнесмены и родственники президента, включая сына Эрика Трампа и его супругу Лару Трамп. В составе делегации также госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Петер Хегсет и торговый представитель США Джеймисон Гир.

