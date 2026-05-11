LKOH5 193+0,72%CNY Бирж.10,825-0,91%IMOEX2 656,91+2,28%RTSI1 126,55+2,28%RGBI119,79+0,42%RGBITR783,88+0,5%
Политика

Трамп пригласил Маска и глав крупнейших корпораций поехать с ним в Китай

Президент США Дональд Трамп пригласил главу Tesla Илона Маска, гендиректора Apple Тима Кука и руководителей крупнейших американских корпораций сопровождать его во время визита в Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, в делегацию также войдут глава Boeing Келли Отберг, руководитель Goldman Sachs Дэвид Соломон, глава Blackstone Стивен Шварцман, руководитель BlackRock Ларри Финк, гендиректор Citigroup Джейн Фарсер и представитель Meta Дина Пауэлл.

Всего делегация включает более десятка руководителей компаний из финансового, технологического, аэрокосмического и аграрного секторов. По данным источников Bloomberg, Трамп рассчитывает, что визит поможет заключить новые торговые соглашения и сделки с Пекином.

В список также вошли представители Visa, Mastercard, Illumina и Coherent.

При этом в делегацию не включили главу Nvidia Дженсена Хуанга. По данным источников, это может стать ударом для Nvidia, которая добивается отмены ограничений на экспорт ИИ-процессоров в Китай.

11 мая официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего визита американского лидера в Китай обсудят двусторонние отношения. До этого китайский МИД сообщил, что Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Поездка пройдет по приглашению Си.

