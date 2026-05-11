МИД КНР раскрыл темы планирующихся переговоров Си Цзиньпина и Трампа
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего визита американского лидера в Китай обсудят двусторонние отношения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
«Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с президентом США Дональдом Трампом по важнейшим вопросам, касающимся китайско-американских отношений, а также мира и развития в мире», – сказал дипломат на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
До этого китайский МИД сообщил, что Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. По данным ведомства, поездка пройдет по приглашению Си Цзиньпина.
12 февраля Трамп заявлял, что рассчитывает посетить Китай в апреле и провести встречу с китайским лидером. Однако позднее визит был отложен из-за военной операции в Иране. 17 марта президент США сообщал, что поездка перенесена примерно на месяц.
15 апреля «Ведомости» писали, что первый зарубежный визит президента РФ Владимира Путина в 2026 г., вероятно, состоится в Китай. По данным источников, поездка может пройти во второй половине мая после завершения мероприятий, посвященных Дню Победы. 9 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Китае вряд ли реальна.