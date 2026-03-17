Политика

Трамп рассказал о переносе встречи с Си Цзиньпином примерно на месяц

Визит президента США Дональда Трампа в Китай и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином перенесены примерно на месяц, заявил американский лидер в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Мы переносили встречу, и, похоже, она состоится примерно через пять недель. Мы работаем с Китаем, их это устроило. Мы скажем, что с нетерпением ждем встречи. Я с нетерпением жду встречи с председателем Си, и, думаю, он тоже ждет встречи со мной», – сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что у США и Китая сложились очень хорошие рабочие отношения.

8 марта глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин намерен сделать 2026 г. поворотным в отношениях с Вашингтоном. По его словам, при искреннем и добросовестном отношении двух стран друг к другу нынешний год может стать определяющим для здорового и устойчивого развития двусторонних связей.

17 марта министр финансов США Скотт Бессент оценил переговоры с Китаем, которые стартовали в Париже 15 марта, как «очень продуктивные». Он отметил, что в ходе встреч стороны обсуждали торгово-экономические отношения между странами.

