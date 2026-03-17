Минфин США назвал продуктивными переговоры с Китаем в Париже

Министр финансов США Скотт Бессент оценил прошедшие в Париже переговоры с Китаем как «очень продуктивные». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По его словам, в ходе встреч стороны обсуждали торгово-экономические отношения между странами.

«В ближайшие дни мы опубликуем заявление, в котором вновь подтвердим стабильность отношений между первой и второй крупнейшими экономиками мира», – отметил Бессент.

15 марта сообщалось, что в Париже стартовали американо-китайские экономические и торговые переговоры. Politico поясняло, что они должны подготовить почву для государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай. Американскую делегацию возглавил Бессент, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Встреча в Париже стала продолжением серии контактов между сторонами, ранее проходивших в Женеве, Лондоне, Стокгольме, Мадриде и Куала-Лумпуре. Глава МИД КНР Ван И отмечал, что предстоящий период станет «большим годом» в отношениях двух стран.