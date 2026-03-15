Китай и США начали переговоры в Париже перед визитом Трампа в Пекин
В Париже стартовали американо-китайские экономические и торговые переговоры, которые должны подготовить почву для государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай, пишет Politico. Американскую делегацию возглавляет министр финансов Скотт Бессент, китайскую – вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
В Белом доме анонсировали поездку Трампа в Пекин на 31 марта – 2 апреля, однако китайская сторона официально эти сроки пока не подтверждала.
В центре переговоров – широкий круг торгово-экономических вопросов, представляющих взаимный интерес. Бессент ранее заявлял, что его команда намерена добиваться результатов, которые поставят во главу угла интересы американских фермеров, рабочих и бизнеса. При этом китайское министерство торговли 13 марта уже выразило обеспокоенность новым торговым расследованием США в отношении 16 стран, включая КНР, которое может привести к введению дополнительных пошлин.
Новым фактором, влияющим на диалог двух держав, стала ситуация вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе. 14 марта Трамп призвал Китай, наряду с другими странами, направить военные корабли для обеспечения свободы навигации в этом регионе. Эксперты отмечают, что Пекин более всего обеспокоен непоследовательностью политики Вашингтона, однако Иран теперь также может войти в повестку двусторонних консультаций.
Как пишет издание, нынешняя встреча в Париже продолжает серию переговоров между Бессентом и Хэ Лифэном, которые ранее проходили в Женеве, Лондоне, Стокгольме, Мадриде и Куала-Лумпуре. Глава МИД КНР Ван И назвал предстоящий период «большим годом» в отношениях двух стран, подчеркнув, что «повестка обменов на высоком уровне уже лежит на столе». Визит Трампа в Китай станет первым для американского президента с 2017 г.