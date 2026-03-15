Китай и США начали переговоры в Париже перед визитом Трампа в Пекин

Как пишет издание, нынешняя встреча в Париже продолжает серию переговоров между Бессентом и Хэ Лифэном, которые ранее проходили в Женеве, Лондоне, Стокгольме, Мадриде и Куала-Лумпуре. Глава МИД КНР Ван И назвал предстоящий период «большим годом» в отношениях двух стран, подчеркнув, что «повестка обменов на высоком уровне уже лежит на столе». Визит Трампа в Китай станет первым для американского президента с 2017 г.