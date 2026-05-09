Ушаков не считает встречу Путина и Трампа в Китае реальной
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Китае вряд ли реальна, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
15 апреля «Ведомости» писали, что первый зарубежный визит Путина в 2026 г. может состояться в КНР. Два источника сообщили, что, вероятнее всего, это произойдет во второй половине мая, так как в первой половине месяца проходят торжества, посвященные Дню Победы.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют встречу Путина и Трампа в Китае. Однако визит российского главы в Поднебесную действительно состоится, добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что поездка российского лидера в Китай пройдет в первой половине 2026 г. Министр отметил, что сейчас в Москве и Пекине объявлен перекрестный год образования. В этой связи Россия предложила уделить особое внимание образовательному сотрудничеству при формировании повестки будущего саммита.
12 февраля Трамп сообщал, что планирует посетить Китай в апреле и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако из-за военной операции в Иране визит пришлось отложить. 17 марта Трамп рассказал, что его визит в КНР перенесен примерно на месяц.