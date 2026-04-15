Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Владимир Путин во второй половине мая может посетить Китай

А Дональд Трамп то ли поедет, то ли нет
Владимир Кулагин
Президент России Владимир Путин в 2026 г. планирует слетать в КНР дважды
Президент России Владимир Путин в 2026 г. планирует слетать в КНР дважды / Андрей Гордеев / Ведомости

Первый зарубежный визит президента России Владимира Путина в 2026 г. может состояться в Китай, вероятнее всего во второй половине мая. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, осведомленных о процессе подготовки поездки. Предварительно обсуждались даты на неделе, стартующей с 18 мая, говорят собеседники. В первой половине месяца проходят торжества, посвященные Дню Победы.

При этом еще требуется окончательно обговорить даты поездки. Свой двухдневный визит в Китай 14 апреля начал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он провел переговоры с министром иностранных дел Ван И, и в своей вступительной речи Лавров отметил, что контакты руководителей стран «уже запланированы конкретно», и в этот раз стороны намеревались «поговорить подробно» о них.

МИД КНР деталей встречи не привел. Ван сказал, что китайско-российские отношения не боятся «туч, заслоняющих взгляд», а их «сотрудничество во всех сферах проходит испытания и становится только крепче». Министры обсудили и тему украинского кризиса.

Еще в январе 2026 г. помощник Путина Юрий Ушаков рассказывал журналистам, что президент согласился нанести визит в КНР в первой половине года. Второй страной, которую Путин может посетить в 2026 г., вероятнее всего, станет Казахстан, где, как говорил лидер страны Касым-Жомарт Токаев, в Астане 28–29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.

При этом в 2026 г. российский президент планирует посетить КНР дважды: Ушаков говорил, что Путин принял приглашение и на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре в г. Шэньчжэне. Последний раз Путин ездил в Китай в конце августа – начале сентября 2025 г., совместив участие в саммите ШОС с последующим участием в параде к 80-летию окончания Второй мировой войны.

«Визит в Китай готовится. Сроки объявим своевременно», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Визит Путина в Китай может теоретически состояться почти сразу после планируемой поездки туда же президента США Дональда Трампа. Изначально он рьяно стремился в Китай в конце марта, но из-за затянувшейся войны в Иране Белый дом объявил о переносе на 14–15 мая. В Китае эту информацию не подтверждали.

Еще один дипломатический источник «Ведомостей» говорит, что эти два вероятных визита никак не взаимосвязаны, а другой собеседник ставит под сомнение, что Трамп в принципе доедет до Китая и в этот раз.

Торговый представитель Джеймисон Грир ранее говорил, что в подготовительном онлайн-режиме между представителями США и КНР обсуждаются сугубо торгово-экономические темы, без ранее фигурировавшей в прессе темы крупных инвестиций. В то же время отношения США и Китая переживают новый виток обострения: поводом стали угрозы Трампа ввести 50%-ные пошлины на китайские товары, если подтвердится, что Пекин поставляет Ирану оружие. В МИД КНР эти обвинения отвергли.

При этом ноябрьский саммит АТЭС позже теоретически может свести всех трех лидеров вместе.

Еще одна подобная возможность может представиться в декабре 2026 г. на саммите G20 на территории гольф-клуба Трампа в Майами. До того председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля провел поочередно два разговора с ними: сначала по видеосвязи с Путиным, а потом по телефону с Трампом.

Если визит Путина в КНР до конца июня наверняка состоится, то с Трампом складывается ощущение, что он и в мае не доедет до Пекина, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Пока китайское недовольство явно лишь нарастает, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива теперь и со стороны США, что вполне может отразиться на проходе китайских танкеров. При этом не согласованные до конца визиты Китай традиционно не афиширует, напоминает Ломанов. 

Торговля снова растет

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР от 14 апреля, в январе – марте 2026 г. объем российско-китайской торговли вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8% и достиг $61,25 млрд. Российский экспорт в КНР составил $33,52 млрд (+9,5%), а импорт из Китая – $27,66 млрд (+22,1%). В 2025 г. двусторонний товарооборот снижался и упал до $228 млрд с $244 млрд в 2024 г.

Визит Трампа в КНР действительно, скорее, сорвется, соглашается замдиректора ИКСА РАН Яна Лексютина. А поездка же Путина в Китай назрела безотносительно планов американского лидера – просто с учетом традиции уже регулярных визитов друг к другу, говорит аналитик.

Помимо подготовки визита Путина, в повестке нынешнего визита Лаврова в Китай выделяется набирающая обороты тема урегулирования войны в Иране. «Я полностью согласен с вами [Ван И], что сегодня основы международных отношений подвергаются тяжелейшим испытаниям. Посмотрим, что произошло в начале года в Латинской Америке, в Венесуэле, что происходит сейчас на Ближнем Востоке», – заявил Лавров, избегая прямого упоминания США.

Но накануне приезда Лаврова в Пекин две страны активизировали свою дипломатию на ближневосточном направлении. Российский министр провел сразу несколько телефонных разговоров с министрами иностранных дел: Ирана – Аббасом Арагчи, Турции – Хаканом Фиданом и ОАЭ – Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном. В частности, Арагчи информировал визави о деталях прошедших 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, которые не привели к соглашению. 

Си же 14 апреля встретился с кронпринцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мохаммедом Аль Нахайяном. Там китайский лидер выдвинул свою очередную мирную инициативу по Ближнему Востоку из четырех пунктов, пусть и не с самым конкретным содержанием. Среди них – придерживаться принципа мирного сосуществования, призыв к государствам Персидского залива работать над созданием архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность стран Персидского залива, отстаивать международную систему с ООН в качестве центра, а также соблюдать сбалансированный подход к развитию и безопасности. 

При этом Пекин тоже сыграл определенную роль в переговорах в Пакистане, пусть сам он это прямо и не подтверждает. Но сам Трамп ранее говорил AFP, что, «по его мнению, Китай помог Ирану сесть за стол переговоров». А незадолго до начала американо-иранских переговоров, в конце марта, министр иностранных дел Пакистана Исках Дар был с визитом как раз в дружественном его стране Пекине. Тогда Китай и Пакистан выдвинули совместную мирную инициативу, где призвали как к немедленному прекращению боевых действий, так и к скорейшим мирным переговорам.

На фоне складывающейся ситуации на Ближнем Востоке, которая сильно влияет на энергетические и финансовые рынки, как и на цепочки поставок, Москве и Пекину становится очень важно синхронизировать свои действия, говорит Лексютина. По сути, нарастает системный кризис – и в транспортно-логистической сфере, и в области безопасности, когда США развязывают военные действия не только без санкции Совбеза ООН, но даже без согласования со своими союзниками (за исключением Израиля). 

Блокада Ормузского пролива и со стороны американцев, вероятно, вызвала в Пекине шоковое состояние, допускает Лексютина. И в этой связи дополнительный импульс может получить, например, проект по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», который ранее замедлялся из-за китайской позиции, говорит эксперт.

Разногласий между Россией и Китаем по Ближнему Востоку сейчас нет, уверен Ломанов. Оценить же объективно вклад Пекина в то, что Иран и США начали вести переговоры, пока не представляется возможным. Но вести диалог – это самая базовая позиция КНР в конфликтах, в том числе на Ближнем Востоке, продолжает эксперт. Кроме того, роль крупных держав еще больше возрастет на последующих этапах иранского урегулирования, так как доверие Тегерана к США исчерпано полностью, подчеркивает Ломанов. И потому именно КНР и Россия теоретически могут стать гарантами подобного соглашения (в том числе по техническим аспектам, например по вопросу инспекторов, вывозу обогащенных материалов и т. п.), что сейчас, вероятно, обсуждается в Пекине на уровне глав МИДов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь