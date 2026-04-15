Владимир Путин во второй половине мая может посетить Китай

Если визит Путина в КНР до конца июня наверняка состоится, то с Трампом складывается ощущение, что он и в мае не доедет до Пекина, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Пока китайское недовольство явно лишь нарастает, в том числе из-за блокировки Ормузского пролива теперь и со стороны США, что вполне может отразиться на проходе китайских танкеров. При этом не согласованные до конца визиты Китай традиционно не афиширует, напоминает Ломанов.