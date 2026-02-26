Что получил впервые приехавший в Китай канцлер Германии Мерц

Прежде всего этот визит Мерца соответствует внешнеполитическим и экономическим интересам Германии, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. В последние годы торговля с КНР для ФРГ складывается негативно – Берлин закупает все больше китайских товаров. Также существует спор вокруг электромобилей, где китайцы, по мнению немецкой стороны, занимаются недобросовестной конкуренцией за счет демпинга. Кроме того, Мерц также пытается повлиять на Китай, чтобы тот оказал воздействие на Москву в украинском кризисе. Но Пекин негативно реагирует на попытки повлиять на его внешнеполитические взгляды, так что здесь делегация ФРГ оказалась в позиции «просящих», уверен эксперт. Тем не менее Мерц в Китае старается держать самоуверенный и наступательный стиль ведения переговоров, который мало подходит для общения с непростыми партнерами Берлина вне НАТО, резюмирует Соколов.