Что получил впервые приехавший в Китай канцлер Германии Мерц

Что получил впервые приехавший в Китай канцлер Германии МерцПолитика может помешать экономическому сотрудничеству
Канцлер Германии Фридрих Мерц 25 февраля начал проводить свой первый на этом посту официальный визит в Китай, который продлится два дня. В составе сопровождающей его бизнес-делегации насчитывается около 30 немецких топ-менеджеров, в том числе Siemens, Volkswagen и BMW. КНР для Германии в 2025 г. спустя год снова оказалась главным торговым партнером (свыше 250 млрд евро, причем из них 171 млрд – это китайский экспорт), обойдя США. Американский президент Дональд Трамп был инициатором торговых войн, и, как следствие, торговля американцев с немцами упала примерно на 5% в годовом выражении (240 млрд евро).
В этот раз Мерца принимал как председатель КНР Си Цзиньпин, так и премьер Госсовета Ли Цян. Си, согласно агентству «Синьхуа», подчеркнул, что отношения второй и третьей экономик мира влияют на Европу и весь мир. И в момент самой глубокой международной трансформации (и хаоса) со времен Второй мировой Пекин призывает Берлин к укреплению стратегического партнерства. При этом он выразил надежду, что Европа будет идти навстречу Китаю, который поддерживает курс на ее самостоятельность.
Мерц говорил в Китае, что он стремится к углублению отношений двух стран «везде, где это возможно» (цитата по Frankfurter Allgemeine Zeitung). Он признал наличие между сторонами «проблем, о которых следует поговорить», но также сказал, что за последние десятилетия ФРГ и КНР «отлично сработались».
Мерц также планировал обсудить в Китае проблему «избыточных производственных мощностей» в его промышленности, что, считают в Берлине, несет угрозу ряду отраслей ФРГ наряду с намеренным занижением курса юаня и политикой субсидирования. Германский лидер отметил, что дефицит торгового баланса ФРГ с Китаем с 2020 г. увеличился в четыре раза и это «нездоровая динамика».
Более того, Мерц не избегал перед самым отлетом в Китай и болезненной темы Тайваня. «Что касается Тайваня, то правительство Германии придерживается политики «одного Китая». Однако мы сами определяем конкретную форму ее реализации», – неоднозначно сказал он. Предыдущие неосторожные высказывания по этой теме главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля уже сорвали его первую попытку визита в Китай.
Премьер Ли призывал Мерца и его компании к сотрудничеству не только в таких типичных отраслях, как автопром (при этом в 2024 г. ЕС утвердил повышенные пошлины на электромобили из КНР) и химпром, но и в биофармацевтике и искусственном интеллекте. Канцлер ФРГ тоже сказал накануне перелета, что «внешнюю, экономическую, внутреннюю и оборонную политику больше нельзя разделять», а конкуренция с Китаем «должна быть честной и прозрачной». Осенью 2025 г. в ФРГ создали специальный экспертный комитет, которому поручено изучать «связанные с безопасностью» торговые отношения с КНР.
При этом первые результаты визита Мерца в КНР весьма скромные. Согласно Reuters, было подписано пять соглашений, касающихся борьбы с изменением климата и перехода к зеленой экономике (еще одна сильно раздражающая Трампа тема), профилактики заболеваний животных, торговле птицей, а также сотрудничества в области футбола и настольного тенниса.
Позже Мерц посетит город Ханчжоу в восточной провинции Чжэцзян, среди уроженцев которой значится и Ли Цян. А следом он транзитом через Берлин отправится в США на встречу с Трампом.
Прежде всего этот визит Мерца соответствует внешнеполитическим и экономическим интересам Германии, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. В последние годы торговля с КНР для ФРГ складывается негативно – Берлин закупает все больше китайских товаров. Также существует спор вокруг электромобилей, где китайцы, по мнению немецкой стороны, занимаются недобросовестной конкуренцией за счет демпинга. Кроме того, Мерц также пытается повлиять на Китай, чтобы тот оказал воздействие на Москву в украинском кризисе. Но Пекин негативно реагирует на попытки повлиять на его внешнеполитические взгляды, так что здесь делегация ФРГ оказалась в позиции «просящих», уверен эксперт. Тем не менее Мерц в Китае старается держать самоуверенный и наступательный стиль ведения переговоров, который мало подходит для общения с непростыми партнерами Берлина вне НАТО, резюмирует Соколов.
В экономическом плане стороны могут обсуждать широчайший спектр вопросов, говорит руководитель центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Китай заинтересован в сотрудничестве с Германией как в сфере высоких технологий вроде робототехники, так и в модернизации старых отраслей вроде судостроения и химпрома. Эксперт напоминает, что в марте 2026 г. КНР примет план 15-й пятилетки, приоритетом которой будет реальный сектор экономики, а не финансовые услуги и цифровая отрасль.
Такой курс предполагает, что в Китае будут очень приветствовать немецких промышленных гигантов, которые захотят перенести свое производство на территорию Поднебесной. В целом же для Пекина Европа становится приоритетным партнером и этот тренд не связан только с визитом Мерца, говорит Ломанов. На американском направлении Китай видит препятствия в виде экономических барьеров, и в Пекине ожидают, что их в будущем станет только больше.