Почему визит премьера Британии Кира Стармера в Китай называют историческим

Почему визит премьера Британии Кира Стармера в Китай называют историческимНо он вряд ли откроет новую главу в отношениях даже на фоне непредсказуемых США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 28 января прилетел с официальным четырехдневным визитом в Китай, который стал первым такого уровня с 2018 г. Он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Цяном и председателем ПК ВСНП (квазипарламент) Чжао Лэцзи. Известно, что Стармер посетит не только Пекин, но и Шанхай, а оттуда направится с визитом в Японию.
Первые слова Стармера с китайской земли, которые процитировало агентство Reuters, были сделаны в характерном для него выдержанном тоне. Он назвал свой визит важным для национальных интересов страны и рассчитывает, что страны будут придерживаться «зрелого подхода» в отношениях, где разногласия играют не главную роль. При этом премьер все равно был вынужден пообещать под напором критиков, что поднимет в Пекине и неудобные для китайцев темы. В то же время Стармер уверен, что сотрудничество с КНР открывает «огромные возможности». Он также отметил, что если считать вместе с Гонконгом, то эта страна – третий торговый партнер Британии (после США и Германии). Премьера Британии в этот раз сопровождает около 60 человек, в том числе представители бизнеса и культуры. Среди них – компания по возобновляемой энергетике Octopus Energy, банки HSBC и Standard Chartered, фармкомпания AstraZeneca, Королевский национальный театр. А накануне британские СМИ сообщили, что делегация решила лететь в Китай с «одноразовыми» телефонами и ноутбуками – для недопущения возможных шпионских действий. Вероятно, это и следствие публикации, которая появилась 26 января в The Telegraph, о том, что связанные с Китаем хакеры в 2021–2024 гг. смогли получить доступ к мобильным телефонам высокопоставленных чиновников.
О том, что политика кабинета Стармера в отношении Китая старается не быть избыточно подозрительной, свидетельствует и то, что 20 января 2026 г. Пекин получил разрешение на строительство нового крупнейшего в Европе посольства в центре Лондона после многих лет согласований из-за возможных угроз безопасности.
До начала визита анонсировалось, что Китай готов дать обещание бороться с бандами, занимающимися незаконной переправкой мигрантов в Великобританию, искать новые возможности для финансового сотрудничества. В свою очередь, Пекин может надеяться на восстановление возможностей инвестировать в проекты в Британии. Например, Ming Yang Smart Energy, занимающаяся производством ветрогенераторов, планирует инвестировать $2 млрд в строительство завода в Шотландии. Бывший британский депутат Марк Логан считает, что у визита есть шансы стать историческим, если Стармер позволит себе проявить большую независимость. Он ожидает в ходе визита Стармера договоренностей по введению безвизового режима или поставкам китайских электромобилей.
Но Белый дом ревностно относится к подобному виду сотрудничества своих близких партнеров. Западные СМИ акцентировали внимание, что визит Стармера в Китай проходит на фоне активных, но непоследовательных действий президента США Дональда Трампа, которые вбивают кол в отношения с их традиционными союзниками. При этом только за январь 2026 г. в Китае уже побывали премьер Ирландии Михол Мартин и премьер Канады Марк Карни. По итогам Канада решила открыть рынок для китайских электромобилей снижением пошлин, а Пекин взамен сократит тарифы на канадский рапс. Также было объявлено об их «стратегическом партнерстве» в энергетике, сельском хозяйстве и чистых технологиях. Все это вызвало критику и насмешки Трампа, который пригрозил Оттаве 100%-ными пошлинами в случае заключения некоей сделки с Китаем.
В октябре 2015 г. во время встречи в Лондоне тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон и Си объявляли «золотую эру» двусторонних отношений и стратегическое партнерство на XXI в. Но вскоре Кэмерон проиграл референдум о членстве в Евросоюзе (он был уверен, что британцы предпочтут остаться в нем. – «Ведомости») и подал в отставку. А отношения с КНР после этого перешли у Лондона, как говорит Стармер, в «ледниковую эру».
После прихода в Британии к власти лейбористов Пекин и Лондон фактически возобновили свое сотрудничество, сказал ведущий научный сотрудник Центра социально-экономических исследований Китая ИКСА РАН Сергей Цыплаков. И этот визит Стармера вполне можно назвать историческим, соглашается он, так как это первая за восемь лет подобная поездка. Китай, отмечает Цыплаков, будет стараться укрепить отношения с Лондоном, так как для китайской стороны установление хороших отношений со «старой Европой», в том числе с Великобританией, – стратегически важная задача. Для Британии это тоже важно, учитывая неопределенность в ее отношениях с США. У Британии и КНР большой объем взаимной торговли, в которой Китай имеет устойчиво положительное сальдо, отмечает Цыплаков. Что же касается возможной реакции США, то Вашингтон, несомненно, будет внимательно следить за визитом Стармера, который «человек очень осторожный». Но резкую реакцию администрации Трампа на уровне политических заявлений исключать все равно нельзя, резюмирует Цыплаков.
Проблема Лая
За скорее политическим визитом Стармера в Китай вряд ли стоят большие деловые интересы прямо сейчас, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Грандиозных совместных проектов у Китая и Великобритании сейчас не наблюдается, но КНР заинтересована в высоких технологиях и участии иностранцев в модернизации ее старых отраслей экономики. Для Европы же участие в этих секторах скорее неприемлемо из-за соображений безопасности и опасений, что затем такая продукция из КНР заполнит ее рынки, признает Ломанов.
Несмотря на представительную британскую делегацию, в визите Стармера больше символизма, чем реальной политики, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, слишком больших ожиданий от визита не стоит строить и новую главу в отношениях Пекина и Лондона он не откроет. При этом заинтересованность сторон в сотрудничестве налицо, Британии нужны китайские рынки и инвестиции, говорит Шеин. Трамп же сейчас не заинтересован в подрыве особых отношений с Британией, хотя вспышка гнева с угрозой новых тарифов может все же произойти, считает эксперт.