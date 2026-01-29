Почему визит премьера Британии Кира Стармера в Китай называют историческим

Первые слова Стармера с китайской земли, которые процитировало агентство Reuters, были сделаны в характерном для него выдержанном тоне. Он назвал свой визит важным для национальных интересов страны и рассчитывает, что страны будут придерживаться «зрелого подхода» в отношениях, где разногласия играют не главную роль. При этом премьер все равно был вынужден пообещать под напором критиков, что поднимет в Пекине и неудобные для китайцев темы. В то же время Стармер уверен, что сотрудничество с КНР открывает «огромные возможности». Он также отметил, что если считать вместе с Гонконгом, то эта страна – третий торговый партнер Британии (после США и Германии). Премьера Британии в этот раз сопровождает около 60 человек, в том числе представители бизнеса и культуры. Среди них – компания по возобновляемой энергетике Octopus Energy, банки HSBC и Standard Chartered, фармкомпания AstraZeneca, Королевский национальный театр. А накануне британские СМИ сообщили, что делегация решила лететь в Китай с «одноразовыми» телефонами и ноутбуками – для недопущения возможных шпионских действий. Вероятно, это и следствие публикации, которая появилась 26 января в The Telegraph, о том, что связанные с Китаем хакеры в 2021–2024 гг. смогли получить доступ к мобильным телефонам высокопоставленных чиновников.