Что пишут иностранные СМИ о чистках в высшем военном руководстве Китая

Также проверяется его деятельность в руководстве военным ведомством, отвечающем за исследования, разработку и закупки военной техники. По данным источников, Чжан обвиняется в получении крупных сумм денег в обмен на продвижение офицеров в системе военных закупок. Самым шокирующим обвинением, раскрытым на закрытом брифинге, стало утверждение о том, что Чжан передал США ключевые технические данные о ядерном оружии Китая.