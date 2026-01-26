Что пишут иностранные СМИ о чистках в высшем военном руководстве Китая

Что пишут иностранные СМИ о чистках в высшем военном руководстве КитаяРасследование в отношении Чжан Юся поднимает вопросы о стабильности в стране
24 января китайские власти инициировали расследование в отношении заместителя председателя Центрального военного совета (высшего военного органа КНР) генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба (генштаба) Лю Чжэньли. По информации агентства «Синьхуа», 75-летний Чжан, являющийся также членом политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), и 61-летний Лю подозреваются «в серьезных нарушениях дисциплины и закона».
«Ведомости» собрали выводы мировых СМИ о том, что сейчас происходит в Китае и что значит для страны дело Чжан Юся.
«Высокопоставленный китайский генерал, второй по значимости в иерархии Народно-освободительной армии Китая (НОАК), обвиняется в передаче США секретной информации о китайской ядерной программе и в получении взяток за служебные решения, включая продвижение одного из офицеров на пост министра обороны.
Также проверяется его деятельность в руководстве военным ведомством, отвечающем за исследования, разработку и закупки военной техники. По данным источников, Чжан обвиняется в получении крупных сумм денег в обмен на продвижение офицеров в системе военных закупок. Самым шокирующим обвинением, раскрытым на закрытом брифинге, стало утверждение о том, что Чжан передал США ключевые технические данные о ядерном оружии Китая.
Некоторые аналитики считают, что нынешняя антикоррупционная кампания Си Цзиньпина в вооруженных силах стала самым масштабным демонтажем военного руководства со времен Мао Цзэдуна».
«В 2012 г. Си Цзиньпин отдал приказ о масштабной борьбе с коррупцией, одной из главных целей которой стали вооруженные силы. Эта кампания затронула высшие эшелоны Народно-освободительной армии Китая в 2023 г., когда под удар попали элитные Ракетные войска.
Согласно правительственным материалам, Чжан и Лю Чжэньли ранее вместе с Си Цзиньпином участвовали в официальных мероприятиях по продвижению военных кадров, что подчеркивает их близость к высшему руководству».
«О начале расследования было объявлено всего через четыре дня после его внезапного отсутствия на партийном собрании. Для сравнения: между исчезновением и официальным подтверждением расследования в отношении Хэ Вэйдуна, отстраненного в прошлом году, прошло около шести месяцев.
Учитывая закрытый характер правления Коммунистической партии Китая, истинные причины отстранения Чжана, вероятно, так и не станут известны. Падение Чжана происходит на фоне глобальной нестабильности и усилило дискуссии о том, может ли Си Цзиньпин попытаться воспользоваться международными разногласиями и предпринять действия в отношении Тайваня, который Пекин считает своей территорией.
Ситуация также усиливает политическую напряженность накануне кадровых перестановок 2027 г. Будучи членом Политбюро и самым влиятельным генералом страны, Чжан считался одной из немногих фигур, потенциально способных мобилизовать сопротивление планам преемственности Си.
Чистка поднимает и вопрос боеготовности. По словам Лайла Морриса из Института политики Азиатского общества, НОАК оказалась в состоянии «смятения». Хотя у армии достаточно кадров для поддержания текущей деятельности, почти полное устранение высшего командования может ослабить централизованную систему управления. В этих условиях, как считает аналитик Bloomberg Economics Дженнифер Уэлч, Си, вероятно, будет осторожнее в применении военной силы».
«По словам исследователя Брукингского института Джонатана Цзина, чистка «достигла апогея и затронула высшие эшелоны партии». Это свидетельствует о том, что Си пришел к выводу: «гниль в НОАК настолько глубока, что требуется зачистка целого поколения лидеров».
Падение Чжана Цзин называет «почти шекспировским», отмечая, что Си начинал с преследования противников, затем перешел к собственным назначенцам, а теперь устраняет даже давних союзников.
В то же время некоторые эксперты сомневаются, что обвинения в утечке секретной информации отражают реальные опасения, предполагая, что они могут служить инструментом внутрипартийного оправдания чистки. В условиях информационного вакуума появились слухи о потере Си контроля над властью, однако большинство аналитиков отвергают эту версию, считая более вероятным подавление конкурирующих группировок в армии».
«Отстранение столь высокопоставленной фигуры, как Чжан, в рамках антикоррупционной кампании Си Цзиньпина вызывает вопросы о стабильности военного руководства Китая.
По словам Лайла Голдштейна из аналитического центра Defense Priorities, эта чистка «поднимает серьезные вопросы о политической стабильности в растущей ядерной сверхдержаве».
Иностранные дипломаты и аналитики продолжают внимательно следить за развитием событий, учитывая значение Центральной военной комиссии для командования и продолжающейся военной модернизации Китая. Хотя Пекин не вел войн десятилетиями, он занимает все более жесткую позицию в спорах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и вокруг Тайваня, где в конце прошлого года прошли крупнейшие на сегодняшний день военные учения».