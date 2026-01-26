Массовые чистки армии перерастают в Китае во внутренний кризис

Массовые чистки армии перерастают в Китае во внутренний кризисВ главном военном органе осталось два человека из семи
Власти Китая 24 января объявили о начале расследования против заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС, высший военный орган в КНР) генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба (генштаба) Лю Чжэньли. Как сообщило агентство «Синьхуа», 75-летний Чжан, также входящий в состав политбюро ЦК Компартии Китая (КПК), и 61-летний Лю «подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона» (формулировки, характерные в Китае для коррупционных подозрений). Разрешение завести дело на них было получено от ЦК КПК. При этом об их отстранении от должностей пока официально не объявлено.
Позже в главной армейской газете «Цзефанцзюнь бао» вышла статья с заголовком «Решительно выиграть затяжную и трудную всеобъемлющую битву против коррупции в армии». Там говорится, что борьба с коррупцией не зависит от того, кто какую высокую должность занимает, а Чжан и Лю «серьезно нарушили доверие» ЦК КПК и ЦВС, «подорвали систему ответственности председателя ЦВС» [председателя КНР Си Цзиньпина]. Также они нанесли огромный ущерб «политическому строительству армии, политической экосистеме и строительству боеспособности» и «оказали крайне вредное влияние на партию, государство и армию». А соответствовать более высоким стандартам в Китае необходимо в том числе и потому, что в 2027 г. Народно-освободительной армии (НОАК) исполняется 100 лет и вооруженным силам предлагается еще сильнее сплотиться вокруг ЦК КПК с ядром в лице Си. Кроме того, в 2027 г. пройдет очередной, XXI съезд КПК.
ЦВС КНР – главный военный орган в стране из семи человек, который контролирует управление НОАК и совпадает по составу с одноименным партийным органом (оба возглавляет генсек КПК и председатель КНР Си). И только в октябре 2025 г. в отставку из-за нарушения «дисциплины» был отправлен второй назначенный в 2023 г. заместитель Си – генерал-полковник Хэ Вэйдун. Его тогда сменил генерал-полковник Чжан Шэнминь, который одновременно возглавляет комиссию ЦВС по проверке дисциплины (именно она занимается антикоррупционными делами. – «Ведомости»). Как итог, если Чжан Юся и Лю будут вскоре выведены из состава ЦВС, то там останутся лишь двое – сам Си и Чжан Шэнминь. Последний построил карьеру в ракетных войсках, а в ЦВС находится с 2017 г.
Источник гонконгской South China Morning Post сообщил, что рассматривать громкое падение двух высокопоставленных армейских руководителей просто как борьбу за власть некорректно, так как об их серьезном противодействии Си нет свидетельств. «Оба тесно связаны с Си Цзиньпином, и их карьера связана с ним. Это произошло потому, что они не соответствовали его стандартам», – сказал он.
Чжан Юся имел репутацию одного из самых авторитетных руководителей в стране, который пользовался личным расположением председателя КНР Си в том числе из-за глубоких пересечений в их биографиях: их отцы вместе служили во время гражданской войны 1940-х гг. Чжан, как часто подмечали государственные СМИ, имеет и реальный боевой опыт, проявив себя в китайско-вьетнамской войне 1979 г. В 2010-х гг. Чжан возглавлял управление по развитию вооружений ЦВС, а также руководил китайской программой пилотируемых космических полетов.
После формирования состава правительства на пять лет в 2023 г. Чжан оказался там одним из самых пожилых, так как он с запасом преодолел негласный предельный возраст на госслужбе в КНР в 68 лет (впрочем, в последние годы это правило соблюдается все реже). В 2013, 2017 и 2023 гг. Чжана принимал и президент России Владимир Путин. Последнее упоминание о нем до расследования в китайской государственной прессе датировано 22 декабря 2025 г. А последние полноценные публичные переговоры Чжан провел в Москве 20 ноября с министром обороны России Андреем Белоусовым.
Генерал-полковник Лю Чжэньли с 2023 г. занимает свой пост начальника Объединенного штаба, который осуществляет управление войсками (в то время как министр обороны представляет НОАК на международном уровне и координирует связи с гражданскими ведомствами. – «Ведомости»).
Бывший руководитель отдела аналитики по Китаю в ЦРУ Деннис Уайлдер сказал The Financial Times, что сейчас он видит «самое поразительное событие в китайской политике с тех пор, как Си пришел к власти и начал чистку в генеральском корпусе от тех, кто мог ему противостоять». Си лишь с еще одним активным членом ЦВС будет затруднительно управлять НОАК, считает Уайлдер. А внештатный научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Тристан Тан считает, что расследование против Чжана, вероятно, связано с медленным прогрессом в усилении боевого потенциала и неэффективным использованием оборонных ресурсов.
Падение Чжана – это «событие гигантских масштабов», отмечает директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Этот зампред ЦВС не просто шел вместе с Си по жизни с детства, но еще их отцы служили вместе, и, как итог, считалось, что Чжан – наиболее доверенное лицо лидера КНР в армии, который ранее переживал любые чистки и даже, скорее, сам был их участником.
По доступным публикациям можно сделать вывод, что, скорее всего, Чжан пал жертвой чрезмерных масштабов своей сети патрон-клиентских связей, которые, впрочем, можно проследить почти у любого китайского руководителя со времен политики реформ и открытости с конца 1970-х гг. Речь идет про то, что внутри системы человеку такого уровня сотни или даже тысячи людей обязаны своей карьерой, а за ее пределами есть связанные с ним или его соратниками бизнес-интересы. И суммарно их обороты вокруг человека уровня политбюро ЦК КПК, тем более с «аристократическими корнями», могут составлять миллиарды долларов, отмечает эксперт.
И после предыдущих итераций зачисток в армии Чжан, видимо, оставался «диспропорционально мощной фигурой», говорит Кашин, и сейчас «по логике политической борьбы» его убрали с доски. То есть это не борьба с коррупцией как таковой, а борьба с тяжеловесами, способными потенциально повлиять на повестку, как минимум в военной и внешнеполитической частях политической системы. «Это свидетельство очень острых внутриполитических конфликтов, острого внутриполитического кризиса. Это меняет расстановку сил. И здесь Си готов зайти очень далеко, жертвуя своими личными связями, которые его сопровождают фактически с детства. То есть это очень масштабная и трагическая история», – говорит Кашин. Лю же, возможно, просто имел как раз неформальные связи с Чжаном.
В то же время происходящее может иметь отношение и к каким-то ожидаемым в КНР крупным событиям во внешней политике, в том числе из-за резких и неожиданных действий президента США Дональда Трампа. При этом предыдущий опыт говорит о том, что подобное изъятие военных руководителей на повседневной деятельности вооруженных сил КНР сказывается слабо, заключает Кашин. Происходящее в ЦВС направлено на повышение эффективности центрального военного командования на случай кризисных ситуаций, считает профессор СПбГУ Яна Лексютина. Но это вовсе не означает, что вскоре можно ожидать, что Китай сам развернет крупные военные действия, соглашается она.
В последние годы в Китае ведется колоссальное по масштабам строительство в ракетных войсках и флоте, а власти три года подряд объявляли о повышении расходов на оборону на 7,2%. Необычные чистки высокого военного командования из-за нарушения партийной дисциплины в КНР активизировались в 2023 г., и сначала они коснулись именно ракетных войск, когда были смещены командующий генерал-полковник Ли Юйчао и его заместитель Лю Гуанбинь. Затем в 2023 г. пост министра обороны всего спустя несколько месяцев после назначения покинул Ли Шанфу (в западных СМИ писали о взятках). Наконец, в октябре 2025 г. под следствие попали вместе с упомянутым выше Хэ еще восемь высокопоставленных генералов, включая бывшего начальника управления по политической работе ЦВС КПК Мяо Хуа, уже следующего экс-командующего ракетными войсками НОАК Ван Хоубиня, бывшего начальника народной вооруженной полиции Китая (аналог Росгвардии) Ван Чуньнина и др.