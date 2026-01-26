Массовые чистки армии перерастают в Китае во внутренний кризис

Позже в главной армейской газете «Цзефанцзюнь бао» вышла статья с заголовком «Решительно выиграть затяжную и трудную всеобъемлющую битву против коррупции в армии». Там говорится, что борьба с коррупцией не зависит от того, кто какую высокую должность занимает, а Чжан и Лю «серьезно нарушили доверие» ЦК КПК и ЦВС, «подорвали систему ответственности председателя ЦВС» [председателя КНР Си Цзиньпина]. Также они нанесли огромный ущерб «политическому строительству армии, политической экосистеме и строительству боеспособности» и «оказали крайне вредное влияние на партию, государство и армию». А соответствовать более высоким стандартам в Китае необходимо в том числе и потому, что в 2027 г. Народно-освободительной армии (НОАК) исполняется 100 лет и вооруженным силам предлагается еще сильнее сплотиться вокруг ЦК КПК с ядром в лице Си. Кроме того, в 2027 г. пройдет очередной, XXI съезд КПК.