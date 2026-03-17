Почему Трамп уже не едет в Пекин в марте и ждет его боевых кораблей у Ирана

Почему Трамп уже не едет в Пекин в марте и ждет его боевых кораблей у ИранаДаже союзники США не хотят активно помогать в разблокировании Ормузского пролива
Американский президент Дональд Трамп заявил 16 марта, что может перенести запланированный на конец месяца визит в Китай, одновременно призвав Пекин принять меры для безопасного судоходства в Ормузском проливе. Эта стратегически важная артерия с конца февраля де-факто за немногими исключениями блокируется Ираном после развязывания войны против него со стороны Израиля и США. В интервью газете The Financial Times Трамп сказал: «Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти через пролив».
Известно, что конкретно доля Ирана в поставках нефти в Китай составляла в предыдущие годы около 14%, а всего на Ормузский пролив было завязано около 38% его нефтяного импорта. При этом поставки в КНР в меньших объемах продолжают идти даже после начала войны (по данным аналитической компании TankerTrackers, за первые 10 дней таким путем могло поступить 11 млн барр. сырой нефти, когда в I квартале 2025 г. речь шла о поставках в КНР через пролив до 5,35 млн барр./сутки). Накануне Трамп призвал в соцсети Truth Social власти КНР, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и других стран прислать свои военно-морские силы в регион, чтобы «Ормузскому проливу больше не грозила опасность».
При этом Трамп теперь отметил, что он не намерен ждать ответа Китая до переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, так как две недели в этом контексте – «слишком долго». А следом Трамп сказал, что его поездка в Пекин может быть перенесена.
Представитель МИД Китая Линь Цзянь на слова Трампа лишь еще раз повторил позицию Китая, «в очередной раз призвав все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать дальнейшей эскалации, предотвратить дестабилизацию региона и не допустить более серьезных последствий для развития мировой экономики». В то же самое время он сказал, что стороны «поддерживают связь по поводу визита президента Трампа в Китай».
Вероятно, речь шла и о прошедших в Париже 15–16 марта первых с осени 2025 г. переговорах на высоком уровне. Американскую делегацию там возглавлял министр финансов Скотт Бессент, а китайскую – вице-премьер Хэ Лифэн. Бессент тоже по итогам переговоров сказал о возможности переноса визита Трампа, но подчеркнул, что это не следует увязывать с желанием увидеть помощь КНР по разблокировке Ормузского пролива. Представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган, в свою очередь, рассказал, что КНР и США обсудили создание двустороннего рабочего механизма для продвижения сотрудничества в области торговли и инвестиций, пишет CGTN.
Вероятный перенос сроков визита Трампа в КНР обусловлен сочетанием ряда факторов, говорит замдиректора Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Очевидно, что в Иране у США не получилось реализовать задуманное быстро по сценарию Венесуэлы и американцы достаточно серьезно увязли. При этом Трамп как и обычно действует, в том числе в отношениях с КНР, с помощью элемента политического шантажа. С другой стороны, переговоры на высшем уровне КНР, скорее всего, нужны не сильно больше, чем самим США, и шантаж Трампа в этом вопросе точно не сработает, полагает Лексютина. При этом нет и больших ожиданий от визита Трампа в Пекине, добавляет она. Поэтому ждать появления военных кораблей КНР на Ближнем Востоке из-за такого желания Трампа не стоит.
Китай заинтересован в открытии Ормузского пролива в первую очередь из-за растущих цен на нефть, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Но физически пока никто особо дефицит не ощущает (а у Китая большие стратегические запасы), возможно, за исключением самых бедных стран, которые просто не могут себе позволить покупать нефть в новых условиях. Трампу же в этом плане может быть «не до Китая», полагает Юшков: в США повышается цена на топливо на внутреннем рынке, что ставят конкретно в вину главе Белого дома.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 16 марта, что «те, кто занимается террором против энергетической инфраструктуры, танкеров, несущих углеводороды, хотят привлечь к себе внимание». Помимо обслуживания ранее около 15% поставок мировой нефти и до 20% объемов сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив шло и около трети от всей мировой морской торговли удобрениями, и в этом контексте наиболее пострадавшими пока выглядят Индия, Пакистан и Бангладеш.
В упомянутом интервью Трамп снова постарался публично вовлечь в разрешение кризиса союзников по НАТО. «Если ответа [на призыв обеспечить военными кораблями безопасность в Ормузе] не последует или он будет отрицательным, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал президент США. «Нам не нужно было помогать им [НАТО] с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас... Но мы им помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам», – так описал свое понимание Трамп.
Реакция стран НАТО на предложение Трампа стала, пожалуй, одной из самых негативных за весь его второй срок.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не считает возможным подключить альянс к решению проблемы блокады Ормузского пролива. В ФРГ считают, что добиться разблокировки Ормузского пролива можно только в ходе переговоров с Ираном. Вадефуль скептически отнесся и к возможности расширения «неэффективной» миссии ЕС Aspides в Красном море от атак хуситов, что предложила глава евродипломатии Кая Каллас. Немецкий министр обороны Борис Писториус был еще жестче. «Трамп ожидает, что горстка европейских фрегатов сможет сделать то, что не могут мощные ВМС США? Это не наша война, и мы ее не начинали», – отрезал он.
Премьер Британии Кир Стамер, по данным The Daily Telegraph, уже отклонил просьбу Трампа отправить свои военные корабли.
Кроме того, согласия на участие своими боевыми кораблями в потенциальной коалиции не дают и восточноазиатские союзники США – министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми сказал, что подобных планов у Токио нет, а власти Южной Кореи более аккуратно примут решение «после полного и обстоятельного обсуждения» с США.
В то же время, как сообщил портал Axios со ссылкой на источники в трех столицах, союзники США готовятся к тому, что их операция против Ирана может продлиться до сентября 2026 г. И это же издание сообщило, что в окружении Трампа растут сожаления из-за решения об операции против Ирана.
Технически идея конвоев в Ормузском проливе – очень плохая с практической точки зрения, так как эта артерия – «прекрасно простреливающееся» Ираном узкое пространство (ширина пролива от 36 до 95 км. – «Ведомости»), отмечает ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Юлия Семке. И как прекрасно понимают и союзники США, их корабли окажутся под огромным риском. По этой причине создание желаемой Трампом коалиции очень тяжело реализовать на практике и сейчас обсуждаются другие варианты, продолжает Семке: помощь дронами, подводными БПЛА, но и в этом случае Иран сможет доставить проблемы. И потому союзники США выступают за дипломатическое урегулирование проблемы.
Вопроса же об угрозе существованию НАТО как организации и раскола в ней из-за Ирана реально не будет на повестке, так как этот блок максимально старается дистанцироваться от конфликтов на Ближнем Востоке, говорит Семке. Речь, скорее, идет о возможной помощи США на двусторонней основе, подчеркивает эксперт. А это становится более актуальным, так как конфликт затягивается по причине того, что США не рассчитывали на подобный отпор со стороны Ирана и затяжную военную кампанию, заключает Семке.
Тонкая политика Ирана о пропуске тех танкеров, которые не связаны с агрессорами, вероятно, повлияла на позицию стран Европы, полагает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Европейцы понимают, что Трамп фактически их подставляет, и не хотят рисковать, тем более в условиях непонятных перспектив всего конфликта и после угроз по Гренландии.