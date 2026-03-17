Почему Трамп уже не едет в Пекин в марте и ждет его боевых кораблей у Ирана

Вероятный перенос сроков визита Трампа в КНР обусловлен сочетанием ряда факторов, говорит замдиректора Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Очевидно, что в Иране у США не получилось реализовать задуманное быстро по сценарию Венесуэлы и американцы достаточно серьезно увязли. При этом Трамп как и обычно действует, в том числе в отношениях с КНР, с помощью элемента политического шантажа. С другой стороны, переговоры на высшем уровне КНР, скорее всего, нужны не сильно больше, чем самим США, и шантаж Трампа в этом вопросе точно не сработает, полагает Лексютина. При этом нет и больших ожиданий от визита Трампа в Пекине, добавляет она. Поэтому ждать появления военных кораблей КНР на Ближнем Востоке из-за такого желания Трампа не стоит.