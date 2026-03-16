Ормузский пролив, Китай и Куба: главные заявления Трампа

Ормузский пролив, Китай и Куба: главные заявления ТрампаГлава Белого дома ждет помощи от союзников в конфликте на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, касающихся конфликта на Ближнем Востоке, ситуации с Ормузским проливом и отношений с союзниками. «Ведомости» собрали главные изречения главы Белого дома.
Об Ормузском проливе и угрозах НАТО
Вашингтон получил «некоторые положительные отклики» после обращения к странам с просьбой о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива, заявил Трамп. Но, по его словам, некоторые страны «предпочли бы не вмешиваться». Глава Белого дома не назвал государства, к которым обращалась его администрация, отмечает CNN.
Трамп предупредил, что НАТО ожидает «очень плохое» будущее, если союзники США откажутся помогать в урегулировании кризиса в Ормузском проливе.
«Вполне логично, что те, кому выгоден этот пролив, помогут сделать так, чтобы там не произошло ничего плохого», – сказал он.
По словам американского лидера, «если не будет никакой реакции или она будет негативной, это очень плохо скажется на будущем НАТО».
О Китае
Трамп призвал Пекин поспособствовать решению проблемы с заблокированным Ираном Ормузским проливом. Американский лидер предположил, что может отложить запланированный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином и предпочел бы узнать позицию Пекина до встречи с Си в конце марта.
О стратегии с Израилем
Военные цели США и Израиля в иранском конфликте схожи, но «могут немного отличаться», отметил Трамп. Так он ответил на вопрос, отличаются ли стратегии двух стран. Трамп также подчеркнул тесную координацию между вооруженными силами США и Израиля.
О Кубе
Трамп хотел бы закончить военную операцию против Ирана перед тем, как приступить к переговорам с Кубой, передает Bloomberg. По его словам, США «довольно скоро либо заключат сделку, либо сделают то, что должны сделать».
«Мы проведем переговоры с Кубой, но сначала разберемся с Ираном», – сказал Трамп.