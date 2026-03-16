Telegraph: Лондон не намерен направлять военные корабли в Ормузский пролив
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не планирует отправлять военные корабли, чтобы способствовать открытию Ормузского пролива. Об этом пишет The Telegraph.
Отказ Стармера прозвучал на фоне призыва американского лидера Дональда Трампа усилить военный контингент для предотвращения нарастающего экономического кризиса. По данным издания, британский министр энергетики Эд Милибэнд заявил, что правительство «активно изучает» возможности открытия пролива, но не стал давать каких-либо конкретных обещаний. Рассматривается возможность отправки дронов для поиска мин, но пока министры не готовы отправить военные корабли.
Нежелание ответить на требование Трампа также выразили Франция, Германия и Южная Корея.
16 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, «насколько плохо обстоят дела в будущем НАТО». Свой комментарий он оставил после предупреждения Трампа насчет «очень плохого будущего» альянса, «если союзники не смогут помочь США в Иране».
6 марта Тегеран пригрозил европейским государствам, что присоединение к конфликту сделает Европу законной мишенью для иранских сил.