Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Иран пригрозил Европе в случае присоединения к войне

Ведомости

Европа станет законной целью Ирана в случае присоединения к военный операции США и Израиля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью France 24.

«[Тегеран] уже проинформировал европейцев и всех остальных о том, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана», – сказал он.

Законной целью иранских сил станет любая страна, которая присоединится к американской и израильской операциям, добавил иранский чиновник.

2 марта генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Европа «полностью поддерживает» действия США в Иране, назвав Тегеран угрозой для Европы, Израиля и прилегающих регионов. При этом НАТО участвовать в операциях против республики не планирует.

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин говорил «Ведомостям», что европейцы могут отправить свои войска на Ближний Восток, но это будет ближе к «символическому жесту». По его мнению, речь может идти о нескольких истребителях для перехвата дронов.

Лямин отметил, что на фоне сосредоточенных в регионе американских войск европейская помощь «особой роли играть не будет».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её