Иран пригрозил Европе в случае присоединения к войне
Европа станет законной целью Ирана в случае присоединения к военный операции США и Израиля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью France 24.
«[Тегеран] уже проинформировал европейцев и всех остальных о том, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана», – сказал он.
Законной целью иранских сил станет любая страна, которая присоединится к американской и израильской операциям, добавил иранский чиновник.
2 марта генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Европа «полностью поддерживает» действия США в Иране, назвав Тегеран угрозой для Европы, Израиля и прилегающих регионов. При этом НАТО участвовать в операциях против республики не планирует.
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин говорил «Ведомостям», что европейцы могут отправить свои войска на Ближний Восток, но это будет ближе к «символическому жесту». По его мнению, речь может идти о нескольких истребителях для перехвата дронов.
Лямин отметил, что на фоне сосредоточенных в регионе американских войск европейская помощь «особой роли играть не будет».