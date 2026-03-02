Рютте: НАТО не будет принимать участия в операции США против Ирана

Рютте: НАТО не будет принимать участия в операции США против ИранаЭто кампания только США и Израиля, сказал генсек
НАТО не будет принимать участия в операции США и Израиля против Ирана, заявил генсек альянса Марк Рютте. Его слова передает BBC.
«Нет, очевидно, что это кампания, которую ведут американцы и израильтяне», – сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли задействованы силы НАТО.
Израиль атаковал иранскую территорию 28 февраля. К военной операции присоединились США, начав собственные действия под названием «Эпическая ярость».
Главными целями ударов стало руководство страны. Тогда погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур. Резиденция лидера полностью уничтожена, правительство объявило 40-дневный траур и семь выходных.
2 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию атак по военным целям в Тегеране в рамках операции «Рев льва». «В первый этап ВВС в соответствии с планом атаковали десятки целей системы ПВО иранского режима в районе Тегерана», – было сказано в сообщении армии.
В тот же день ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда высокопоставленных представителей министерства разведки Ирана.
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал операцию американских военных против Ирана «Эпическая ярость» самой смертоносной, сложной и точной в истории.