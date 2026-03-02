Эксперт оценил вероятность присоединения ЕС к операции против Ирана

Лямин отметил, что на фоне сосредоточенных в регионе американских войск европейская помощь «особой роли играть не будет». При этом арабским монархиям Персидского залива, с точки зрения Лямина, «не с руки вступать в полноценный конфликт» с Ираном, так как пока его ограниченные уколы «неприятны, но терпимы».