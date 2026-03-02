Эксперт оценил вероятность присоединения ЕС к операции против Ирана
Европейцы могут отправить свои войска на Ближний Восток, но это будет ближе к «символическому жесту». С такой оценкой в комментарии «Ведомостям» выступил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин.
«Даже если европейские страны пошлют какие-то силы на Ближний Восток, то это будет ближе к символическому жесту: например, речь может идти о нескольких истребителях для перехвата дронов», – сказал он.
Лямин отметил, что на фоне сосредоточенных в регионе американских войск европейская помощь «особой роли играть не будет». При этом арабским монархиям Персидского залива, с точки зрения Лямина, «не с руки вступать в полноценный конфликт» с Ираном, так как пока его ограниченные уколы «неприятны, но терпимы».
В случае же полноценного конфликта Иран может сделать им «намного больнее», и тогда последствия придется разгребать очень долго. Лямин подчеркивает, что ситуация может развиваться очень быстро и потому делать какие-либо прогнозы преждевременно.
2 марта генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Европа «полностью поддерживает» действия США в Иране. Он пояснил, что Тегеран представляет «угрозу» для Европы, Израиля и прилегающих регионов.
Вместе с тем НАТО не планирует принимать участия в операции США против Ирана. По словам Рютте, «очевидно», что это кампания, которую ведут американцы и израильтяне.