Bloomberg: в ЕС беспокоятся, что операция США повлияет на поставки Украине

Ведомости

В европейских столицах опасаются, что военная операция США против Ирана может сказаться на запасах американского вооружения и поставках Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники обеспокоены, что использование в ударах США и Израиля по Ирану большого объема боеприпасов может повлиять на американские запасы и способность Вашингтона продавать вооружение Украине», – приводит агентство слова собеседников.

По данным источников, Евросоюз рассчитывает, что США сохранят участие в мирном урегулировании конфликта на Украине и продолжат укреплять собственные возможности в сфере противовоздушной обороны.

Bloomberg также сообщает о возможном переносе нового раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США в Турцию. Изначально встреча планировалась на 5–6 марта в Абу-Даби, однако из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ на фоне рисков ракетных и беспилотных атак проведение переговоров в эмирате оказалось под вопросом.

Предыдущий раунд консультаций прошел 17–18 февраля в Женеве. Глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский отмечал, что диалог был тяжелым, но деловым. Украинская сторона давала схожие оценки.

2 марта в Кремле заявили, что не намерены раскрывать детали переговоров. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе последнего раунда переговоров Москва согласилась на гарантии безопасности для Украины, предложенные Вашингтоном.

