Bloomberg: в ЕС беспокоятся, что операция США повлияет на поставки Украине

Bloomberg также сообщает о возможном переносе нового раунда трехсторонних переговоров России, Украины и США в Турцию. Изначально встреча планировалась на 5–6 марта в Абу-Даби, однако из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ на фоне рисков ракетных и беспилотных атак проведение переговоров в эмирате оказалось под вопросом.