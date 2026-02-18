Газета
Главная / Политика /

Мединский назвал завершившиеся в Женеве переговоры тяжелыми, но деловыми

Новый раунд состоится в ближайшее время
Ведомости

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве завершились. Главный переговорщик России, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую, сообщает «РИА Новости».

«Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера в разных форматах, и вот еще сегодня около двух часов», – сказал Мединский.

Встреча началась около 11:00 мск завершилась примерно в 12:45 мск. Мединский добавил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.

Предыдущий раунд переговоров прошел 17 февраля и длился около 4,5 часа – с 15:55 до 20:25 мск. Встреча состоялась в отеле InterContinental рядом с европейской штаб-квартирой ООН.

16 февраля ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что российская делегация на трехсторонней встрече в Женеве будет расширена до 20 человек. Москву представляют Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.

