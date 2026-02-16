Газета
Главная / Политика /

Российскую делегацию на переговорах в Женеве расширят до 20 человек

Ведомости

Российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве будет расширена до 20 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в частности речь пойдет о территориях. Он упомянул, что состав делегации также будет шире.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. Помимо него в делегацию войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.

17 февраля в Женеве должны состояться два раунда дипломатических переговоров – по Украине и Ирану. Ожидается, что спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в ближайшее время также проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. Он возглавляет российскую часть рабочей группы Россия – США по экономическим вопросам.

