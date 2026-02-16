Российскую делегацию на переговорах в Женеве расширят до 20 человек

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в частности речь пойдет о территориях. Он упомянул, что состав делегации также будет шире.