Главная / Политика /

Песков рассказал, чем переговоры в Женеве будут отличаться от Абу-Даби

Стороны будут обсуждать территориальный вопрос
Ведомости

На переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в частности речь пойдет о территориях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального, которые связаны с теми требованиями, которые мы имеем», – подчеркнул представитель Кремля.

Состав российской делегации в Женеве также будет шире, чем на переговорах в Абу-Даби. В этот раз ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. Помимо него в делегацию войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев также будет принимать участие в предстоящей встрече. Однако, как уточнил Песков, у него будет «отдельный трек» в рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия.

13 февраля Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию на Украине между Москвой, Вашингтоном и Киевом состоится 17–18 февраля в Женеве.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что на повестке следующего раунда встречи будут предложения США по созданию свободной экономической зоны в Восточном Донбассе. При этом, по его словам, конфликтующие стороны не в восторге от этого.

