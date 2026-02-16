Песков рассказал, чем переговоры в Женеве будут отличаться от Абу-Даби

Состав российской делегации в Женеве также будет шире, чем на переговорах в Абу-Даби. В этот раз ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. Помимо него в делегацию войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.