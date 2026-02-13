Газета
Главная / Политика /

Песков: переговоры РФ, США и Украины пройдут в Женеве 17–18 февраля

Российскую делегацию возглавит Мединский
Ведомости

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта между Москвой, Вашингтоном и Киевом пройдет 17–18 февраля в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что российскую делегацию возглавит помощник лидера РФ Владимир Мединский.

Politico со ссылкой на источники 13 февраля писало о планах Вашингтона, Москвы и Киева провести новые переговоры на следующей неделе в Майами или Абу-Даби, после которых будет возможен дальнейший диалог по гарантиям безопасности для Украины. По словам собеседников издания, США не предоставят стране гарантии безопасности до тех пор, пока не будет согласовано мирное соглашение с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на повестке следующего раунда переговоров будут предложения Вашингтона по созданию свободной экономической зоны в Восточном Донбассе. При этом, по словам украинского лидера, ни одна из конфликтующих сторон не в восторге от этого.

Reuters писало, что США и Украина согласовали возможный график мирного урегулирования. Источники указали, что проект соглашения предполагалось подготовить к марту, после чего в мае на Украине могли бы пройти референдум и выборы. Они допустили, что предложенные сроки могут быть пересмотрены, так как по ключевым вопросам стороны еще не достигли согласия.

