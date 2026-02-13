Песков: переговоры РФ, США и Украины пройдут в Женеве 17–18 февраля

Politico со ссылкой на источники 13 февраля писало о планах Вашингтона, Москвы и Киева провести новые переговоры на следующей неделе в Майами или Абу-Даби, после которых будет возможен дальнейший диалог по гарантиям безопасности для Украины. По словам собеседников издания, США не предоставят стране гарантии безопасности до тех пор, пока не будет согласовано мирное соглашение с Россией.