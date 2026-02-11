Bloomberg: Зеленский принял предложение США по очередному раунду переговоров

8 февраля Reuters писал, что США и Украина согласовали возможный график мирного урегулирования. По данным источников, проект соглашения предполагалось подготовить к марту, после чего в мае на Украине могли бы пройти референдум и выборы. При этом собеседники агентства отмечали, что предложенные сроки могут быть пересмотрены, поскольку по ключевым вопросам, включая территориальные, стороны пока не достигли согласия.