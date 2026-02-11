Bloomberg: Зеленский принял предложение США по очередному раунду переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение США провести 17 или 18 февраля очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта с Россией, сообщает Bloomberg. На встрече переговорщики сосредоточатся на вопросе территорий.
На повестке дня также будут предложения США по созданию свободной экономической зоны в Восточном Донбассе. При этом, по словам Зеленского, ни одна из конфликтующих сторон не в восторге от этой идеи.
«У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей – давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече», – заявил украинский лидер.
Зеленский отметил, что американская администрация хочет подписать все документы одновременно. Однако он подчеркнул, что Украина должна будет одобрить любое мирное соглашение либо через парламентское голосование, либо путем национального референдума. Президент заявил, что сейчас обсуждается последовательность действий и после следующей встречи должно быть достигнуто взаимопонимание.
8 февраля Reuters писал, что США и Украина согласовали возможный график мирного урегулирования. По данным источников, проект соглашения предполагалось подготовить к марту, после чего в мае на Украине могли бы пройти референдум и выборы. При этом собеседники агентства отмечали, что предложенные сроки могут быть пересмотрены, поскольку по ключевым вопросам, включая территориальные, стороны пока не достигли согласия.