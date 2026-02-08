Reuters: США и Украина согласовали график мирного урегулирования

Агентство пишет, что эти сроки, вероятно, будут сдвинуты, так как по ключевому вопросу о территориях согласия пока нет – стороны не решили судьбу восточного региона Донбасса. Кроме того, несколько источников, осведомленных о ходе переговоров, назвали предложенный США график нереалистичным. Источники заявляют, что для организации выборов на Украине потребуются изменения в законах. Это также будет дорогостоящим мероприятием.