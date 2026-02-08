Reuters: США и Украина согласовали график мирного урегулирования
Американские и украинские переговорщики обсудили график, согласно которому проект мирного соглашения должен быть готов уже в марте, чтобы в мае провести на Украине референдум по нему и выборы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Агентство пишет, что эти сроки, вероятно, будут сдвинуты, так как по ключевому вопросу о территориях согласия пока нет – стороны не решили судьбу восточного региона Донбасса. Кроме того, несколько источников, осведомленных о ходе переговоров, назвали предложенный США график нереалистичным. Источники заявляют, что для организации выборов на Украине потребуются изменения в законах. Это также будет дорогостоящим мероприятием.
Неназванный украинский чиновник заявил агентству, что президент Украины Владимир Зеленский открыт для выборов в ближайшем будущем. Его поддержка снизилась с начала 2022 г., но по-прежнему превышает 50%, пишет Reuters. Зеленский уверен в своей победе, заявил чиновник.
7 февраля президент США Дональд Трамп рассказал, не вдаваясь в подробности, что вскоре «что-то может произойти» в результате переговоров с Россией и Украиной.
4–5 февраля в ОАЭ состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию. Обсуждения проходили в закрытом режиме.