Трамп ожидает результатов от «очень хороших» переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп рассказал, не вдаваясь в подробности, что вскоре «что-то может произойти» в результате переговоров с Россией и Украиной. Об этом пишет Reuters.
«Сегодня состоялись очень, очень хорошие переговоры по российско-украинскому вопросу. Возможно, что-то может произойти», – сказал американский президент журналистам.
Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф охарактеризовал прошедшие накануне в Абу-Даби переговоры как «подробные и продуктивные». Reuters сообщало, что американские и украинские переговорщики обсудили достижение соглашения между Россией и Украиной о мирном урегулировании в марте. Хотя, по словам источников, знакомых с ситуацией, эти сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о территории. Источники также сообщили, что Вашингтон и Киев обсудили перспективы проведения возможного референдума и выборов на Украине в мае.
Делегации из России, США и Украины также договорились в Абу-Даби об обмене 314 военнопленными.