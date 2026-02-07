Трамп ожидает результатов от «очень хороших» переговоров по Украине

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф охарактеризовал прошедшие накануне в Абу-Даби переговоры как «подробные и продуктивные». Reuters сообщало, что американские и украинские переговорщики обсудили достижение соглашения между Россией и Украиной о мирном урегулировании в марте. Хотя, по словам источников, знакомых с ситуацией, эти сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу о территории. Источники также сообщили, что Вашингтон и Киев обсудили перспективы проведения возможного референдума и выборов на Украине в мае.