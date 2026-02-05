Газета
Уиткофф назвал подробными и продуктивными переговоры в Абу-Даби

Ведомости

Спецпосланник американского президента Стив Уилкофф оценил прошедшие в Абу-Даби переговоры РФ, США и Украины по урегулированию конфликта как «подробные и продуктивные». Об этом он написал в соцсети X. 

Уиткофф уточнил, что трехсторонние дискуссии продолжатся в ближайшие недели. Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине предстоит проделать еще значительный объем работы.

4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, которые проходят в ОАЭ. По информации ТАСС, участники обсуждают вопросы в различных форматах. Переговоры продолжились 5 февраля. «РИА Новости» сообщили, что по итогам второго дня переговоров в Абу-Даби планируется обнародовать итоговое заявление. По данным агентства, текст коммюнике будет подготовлен ОАЭ. Ранее переговоры завершались без официальных сообщений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что пока рано подводить итоги переговоров в Абу-Даби, так как они еще продолжаются. «Разумеется, наша делегация оперативно докладывает главе государства», – подчеркнул он.

