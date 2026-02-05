Уиткофф назвал подробными и продуктивными переговоры в Абу-Даби

4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, которые проходят в ОАЭ. По информации ТАСС, участники обсуждают вопросы в различных форматах. Переговоры продолжились 5 февраля. «РИА Новости» сообщили, что по итогам второго дня переговоров в Абу-Даби планируется обнародовать итоговое заявление. По данным агентства, текст коммюнике будет подготовлен ОАЭ. Ранее переговоры завершались без официальных сообщений.