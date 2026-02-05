По итогам второго дня переговоров в Абу-Даби ожидается коммюнике
Предполагается, что по результатам второго дня трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины в Абу-Даби будет итоговое заявление. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.
По информации агентства, коммюнике будет со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). До этого переговоры завершались без официальных сообщений.
5 февраля в Абу-Даба продолжились переговоры РФ, США и Украины, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Второй раунд начался 4 февраля. В американскую делегацию вошли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.
Переговоры с участием трех государств стартовали в конце января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что не нужно ждать сообщений. По его словам, речь о «рабочей группе по вопросам безопасности».