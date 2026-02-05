Газета
Главная / Политика /

В Абу-Даби продолжились переговоры РФ, США и Украины по мирному урегулированию

Ведомости

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби продолжились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Проходит новая встреча в трехстороннем формате», – сказал собеседник агентства.

Переговоры РФ, Украины и США стартовали в конце января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что не нужно ждать сообщений. «Это будет рабочая группа по вопросам безопасности», – добавил он.

К чему стремятся и что могут получить участники переговоров в Абу-Даби

Политика / Международные отношения

Второй раунд переговоров в ОАЭ начался 4 февраля. ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в разных форматах. В американскую делегацию вошли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что прогресс в рамках украинского урегулирования не будет раскрыт до того, как проявится реальный прорыв, так как эта тема чувствительна. «Я бы также предупредил всех о следующем: поскольку в такого рода ситуациях затрагивается много деликатных вопросов, о прогрессе, вероятно, не будет известно, даже через утечки, пока у нас не будет прорыва», – сказал он.

