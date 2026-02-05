В Абу-Даби продолжились переговоры РФ, США и Украины по мирному урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что прогресс в рамках украинского урегулирования не будет раскрыт до того, как проявится реальный прорыв, так как эта тема чувствительна. «Я бы также предупредил всех о следующем: поскольку в такого рода ситуациях затрагивается много деликатных вопросов, о прогрессе, вероятно, не будет известно, даже через утечки, пока у нас не будет прорыва», – сказал он.