К чему стремятся и что могут получить участники переговоров в Абу-Даби

Изначально второй раунд консультаций по вопросам безопасности в ОАЭ должен был пройти 1 февраля без прямого участия США, но с возможностью их присутствия. Об этом в своем выступлении перед сенаторами 28 января говорил госсекретарь Марко Рубио. Тогда же он подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в новом раунде. В итоге встречу решено было сделать трехсторонней, а Уиткофф и Кушнер там вновь представили США. Что касается непосредственно переноса даты встречи, то Песков 2 февраля объяснил это тем, что «потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон. Ранее представитель Кремля отмечал, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием, на экспертном уровне уже является прогрессом.