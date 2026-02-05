К чему стремятся и что могут получить участники переговоров в Абу-Даби

К чему стремятся и что могут получить участники переговоров в Абу-ДабиВ ходе второго раунда стороны сохраняют высокий уровень секретности
В Абу-Даби (ОАЭ) 4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров с участием консультационных групп по вопросам безопасности из США, России и с Украины. В продолжение сложившейся с первой встречи практики стороны официально сохраняют высокий уровень секретности. В официальном заявлении МИД ОАЭ подчеркивается надежда принимающей стороны на прогресс в переговорах. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что двери для мирного урегулирования ситуации на Украине открыты, но пока Киев не принял соответствующего решения.
Возглавляющий украинскую делегацию со времен переговоров в Стамбуле в мае – июле 2025 г., а также во время первого раунда переговоров в Абу-Даби 23–24 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-глава минобороны Украины Рустем Умеров вечером 4 февраля сообщил в соцсетях, что после трехсторонней встречи переговорный процесс продолжился в формате групповой работы. Кроме Умерова от Украины в ОАЭ, по его словам, работали глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, экс-глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов в России), его заместитель, экс-дипломат Сергей Кислица и замглавы ГУРа Вадим Скибицкий. Присутствовал, как и в прошлый раз, глава президентской фракции в Раде «Слуга народа» и глава делегации Украины во время переговоров марта 2022 г. в Стамбуле Давид Арахамия, начальник генштаба Украины Андрей Гнатов.
С американской стороны, как и 23–24 января, в консультациях приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять Трампа и бизнесмен Джаред Кушнер, министр армии Дэниел Дрисколл, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексис Гринкевич, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джошуа Грюнбаум.
Российская сторона, по словам Умерова, «была представлена на высоком военном уровне». Он, как и Кремль, не разгласил имен ее членов, кроме начальника Главного разведуправления Генштаба Игоря Костюкова, второй раз главного от российской стороны на переговорах в ОАЭ. В Абу-Даби и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Работа была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения. Мы готовим отчет для президента Владимира Зеленского», – добавил Умеров.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая в Москве на вопрос ТАСС, отметил, что, «если украинская делегация направилась в Абу-Даби обсуждать заявленные гарантии безопасности, это значит, что Зеленскому мир не нужен». Хотя в конце января Уиткофф заявил о прогрессе в обсуждении этих гарантий.
Как сообщила 3 февраля газета Financial Times (FT), Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня с Россией. При фиксации нарушений ответ должен последовать в течение 24 часов и начинаться с дипломатического предупреждения. Если боевые действия продолжатся, на втором этапе предполагается вмешательство сил так называемой коалиции желающих, в которую преимущественно входят ряд стран Евросоюза, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция. В случае масштабной эскалации, как отмечают источники FT, спустя 72 часа может быть задействован скоординированный военный ответ западной коалиции с участием США. По данным FT, Великобритания и Франция выразили готовность отправить войска и вооружение на Украину в рамках гарантий безопасности, которые поддерживаются Соединенными Штатами. Эти гарантии входят в более широкий мирный план по урегулированию конфликта, отмечает издание.
Нынешний раунд консультаций состоялся после недельного энергетического перемирия. 30 января Песков заявил, что российская сторона согласилась на предложение Трампа об энергетическом перемирии с Украиной для создания благоприятных условий для проведения переговоров. Трамп сообщил о просьбе Путину о таком перемирии 29 января, не уточнив дату просьбы.
Изначально второй раунд консультаций по вопросам безопасности в ОАЭ должен был пройти 1 февраля без прямого участия США, но с возможностью их присутствия. Об этом в своем выступлении перед сенаторами 28 января говорил госсекретарь Марко Рубио. Тогда же он подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в новом раунде. В итоге встречу решено было сделать трехсторонней, а Уиткофф и Кушнер там вновь представили США. Что касается непосредственно переноса даты встречи, то Песков 2 февраля объяснил это тем, что «потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон. Ранее представитель Кремля отмечал, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием, на экспертном уровне уже является прогрессом.
Переговоры в Абу-Даби для Трампа важны в контексте демонстрации управляемости процесса со стороны США, указывает замдиректора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов. По словам эксперта, главный интерес Трампа – сохранить формат диалога и возможность говорить о динамике без перехода к конкретным договоренностям. Основным вызовом на этом этапе остается территориальный вопрос, но Вашингтон не демонстрирует готовности обсуждать параметры, затрагивающие основные требования Москвы: «По украинскому направлению сохраняется формальная поддержка Киева. США действуют в логике номинального посредничества, не принимая на себя обязательств по результатам переговоров».
Трампу нужна демонстрация как процесса, так и его прогресса, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Эксперт объяснил, что Трамп стремится продемонстрировать роль США как посредника, взаимодействие основных участников конфликта, а также отгородить от переговоров ЕС и Британию до тех пор, пока союзники не начнут действовать, как хочет он. В целом, считает Павлов, пока нет ощущения, что Трамп готов и может смотивировать Киев и Брюссель принять все условия Москвы. Кроме того, многие сложные вопросы намеренно упрощаются американцами. «Они сужают список проблем до вопроса территорий и перспектив экономического сотрудничества, что в целом ограничивает возможности разрешения нынешнего конфликта», – подчеркнул Павлов.
Трамп заинтересован в реальном прогрессе, поскольку уже сам загнал себя в угол обещаниями урегулировать российско-украинский конфликт, объясняет старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, американскому лидеру сейчас очень нужны какие-либо политические достижения, чтобы купировать или как минимум отвести внимание от нарастающей критики внутри страны по всем фронтам. «В отсутствие значительного прогресса он пытается сохранить видимость бурной деятельности. До тех пор, пока не достигнет своей цели», – резюмировал эксперт.