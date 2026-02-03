Что происходит вокруг переговоров России и Украины

Силаев считает сообщения о том, что пауза достигнута в дискуссиях Украины с Россией в Абу-Даби, ложным вбросом Киева ради демонстрации эффективности своих переговорщиков. Эксперт предполагает, что Зеленский отрицает удары России по энергообъектам Украины, так как не хочет «разрушать» то, что уже де-факто объявил успехом. Кроме того, Трамп просил Путина именно о паузе для Киева и по нему действительно до сих пор не бьют, отмечает эксперт.