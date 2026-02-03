Что происходит вокруг переговоров России и Украины«Энергетическое перемирие» закончилось
Односторонняя пауза в ударах России по ТЭК Украины завершилась 1 февраля. Это 2 февраля подтвердил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: «Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-колле [30 января], где речь шла именно о 1 февраля».
Песков объяснил паузу необходимостью создания благоприятного фона для продолжения прошедших 23–24 января переговоров США, России и Украины в Абу-Даби (ОАЭ). Именно после встречи в Эмиратах Кремль объявил о моратории в ударах по ТЭК Украины по инициативе президента США Дональда Трампа, Трамп 29 января заявил, что просил о приостановке ударов конкретно по Киеву президента Владимира Путина.
Второй раунд консультаций по вопросам безопасности должен был пройти 1 февраля без участия США. Но в итоге встречу решено было сделать трехсторонней и провести 4–5 февраля, сообщила газета The New York Times (NYT) и подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Песков объяснил перенос встречи журналистам тем, что «потребовались дополнительные стыковки графиков трех сторон»: «И сейчас, в среду-четверг, действительно, второй раунд состоится в Абу-Даби», – добавил представитель Кремля.
Пауза была рассчитана Москвой до запланированных на 1 февраля переговоров, говорит ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. По его словам, с переносом встречи продление моратория потребовало бы новой договоренности с США.
У Москвы в отсутствие ответного «жеста доброй воли» со стороны Киева угасла мотивация к пролонгации паузы, поясняет Силаев. Эксперт Финансовой академии при правительстве России Игорь Юшков подчеркивает, что пауза – ответ на просьбу Трампа, а не российско-украинская договоренность, хотя NYT сообщала со ссылкой на источники в офисе Зеленского обратное. Юшков подчеркивает, что это демонстрация договороспособности России.
При этом украинские официальные лица делают противоречивые заявления об ударах по объектам ТЭКа. Министр энергетики Артем Некрасов утром 2 февраля заявил, что они якобы возобновились в ночь на 2 февраля. По его словам, из-за этого частично обесточены Харьковская, Сумская, Черкасская и Днепропетровская области. Но Зеленский позже заявил, что «целенаправленных» ударов не было, хотя он и упомянул повреждения инфраструктуры.
Силаев считает сообщения о том, что пауза достигнута в дискуссиях Украины с Россией в Абу-Даби, ложным вбросом Киева ради демонстрации эффективности своих переговорщиков. Эксперт предполагает, что Зеленский отрицает удары России по энергообъектам Украины, так как не хочет «разрушать» то, что уже де-факто объявил успехом. Кроме того, Трамп просил Путина именно о паузе для Киева и по нему действительно до сих пор не бьют, отмечает эксперт.
Перенос второго раунда переговоров с 1 февраля на четыре дня может быть обусловлен тем, что Украина не хотела проводить переговоры в Абу-Даби без участия США, а теперь подтверждается, что 4–5 февраля будет именно трехсторонняя встреча, полагает Силаев: «Но обнадеживающие факторы – само продолжение переговоров по тому же механизму рабочих групп, которые предложила Россия».
Удары по ТЭК Украины – часть системы боевых действий, они, видимо, продолжатся, полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Пока Пикин не видит готовности сторон зафиксировать такие договоренности на долгосрочной основе. Теплоэнергетика на Украине пострадала больше всего, она выбита на 60%, считает Юшков. Под ударами вся энергоинфраструктура страны, кроме АЭС. Энергоснабжение держится на атомных станциях и импорте из Румынии, Венгрии и Словакии и отчасти на ГЭС, говорит Юшков.
К 2022 г. у Украины было 55 ГВт установленной мощности, из них 15 ГВт, включая 6 ГВт ЗАЭС, Киев потерял в 2022 г. вместе с территорией, сохранив 40 ГВт, напоминает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Большая часть установленной мощности – тепловая, но в реальной выработке после 2022 г., как и сейчас, доминировали АЭС, занимая долю до 60%. «До 2022 г. Украина потребляла 155 млрд КВт ч, сейчас – 100–120 млрд КВт ч. На пике ей нужно 18 ГВт мощности, и даже сейчас у страны номинально кратно больше мощности, чем потребления», – поясняет Фролов.
Сколько мощностей рабочих – неизвестно, у Украины есть проблемы и с генерацией, и с передачей энергии между регионами потребления и производства из-за военных ударов, изношенности оборудования и споров хозяйствующих субъектов, отмечает эксперт. «Часть отчетов о повреждениях фальсифицируется для военной маскировки и/или для списания западной помощи», – считает Фролов.
За время моратория на Украине вряд ли провели серьезный ремонт сетей и генерации, полагает эксперт. «Но этого времени могло быть достаточно для оптимизации мощностей и сетей, распределения мобильных источников генерации, которых Запад с 2022 г. предоставил в объеме 1 ГВт для всей страны. Это соответствует потреблению Киева», – говорит Фролов.