Песков не стал дополнять свои слова об энергетическом перемирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к уже сказанному ранее по поводу энергетического перемирия с Украиной, которое продлилось до 1 февраля.
Так представитель Кремля ответил на брифинге на вопрос, действует ли перемирие по-прежнему или его срок истек.
30 января Песков пояснил, что российская сторона согласилась на предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии с Украиной для создания благоприятных условий для проведения переговоров.
Днем ранее американский глава сообщил, что лично попросил президента РФ Владимира Путина в течение недели не наносить удары по энергетическим объектам в Киеве и других городах на фоне холодов. Он уточнил, что российский глава согласился.
14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима ЧС в энергетике страны.