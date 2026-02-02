Газета
Главная / Политика /

Песков не стал дополнять свои слова об энергетическом перемирии

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить к уже сказанному ранее по поводу энергетического перемирия с Украиной, которое продлилось до 1 февраля.

Так представитель Кремля ответил на брифинге на вопрос, действует ли перемирие по-прежнему или его срок истек.

30 января Песков пояснил, что российская сторона согласилась на предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии с Украиной для создания благоприятных условий для проведения переговоров.

Днем ранее американский глава сообщил, что лично попросил президента РФ Владимира Путина в течение недели не наносить удары по энергетическим объектам в Киеве и других городах на фоне холодов. Он уточнил, что российский глава согласился.

14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима ЧС в энергетике страны.

