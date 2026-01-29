Трамп попросил Путина временно отказаться от ударов по Киеву и другим городам

Президент США Дональд Трамп заявил о личной просьбе к российскому коллеге Владимиру Путину не обстреливать объекты Киева и других украинских городов в течение недели на фоне холодов. Об этом он объявил в ходе заседания со своей администрацией. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.