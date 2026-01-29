Трамп попросил Путина временно отказаться от ударов по Киеву и другим городам
Президент США Дональд Трамп заявил о личной просьбе к российскому коллеге Владимиру Путину не обстреливать объекты Киева и других украинских городов в течение недели на фоне холодов. Об этом он объявил в ходе заседания со своей администрацией. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
По утверждению Трампа, «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент РФ якобы согласился.
«Я лично попросил президента Путина в течение недели не обстреливать Киев и другие города. Он согласился. Это здорово», – сказал он.
Кремль официально не сообщал о подобных договоренностях с главой Белого дома.
В результате ударов ВС РФ в январе Киев практически полностью остался без электроснабжения. Украинское издание «Страна» писало, что более 75% территории Киева осталось без света. Столица и некоторые города страны остаются без света и отопления и сегодня.
Власти украинской столицы призывали жителей Киева покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом. 14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима ЧС в украинской энергетике.
Минобороны РФ заявило 9 января, что российские силы атаковали объекты на Украине в качестве ответа на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре. Ведомство утверждает, что атакует объекты, используемые в интересах ВПК Украины.