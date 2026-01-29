Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп попросил Путина временно отказаться от ударов по Киеву и другим городам

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о личной просьбе к российскому коллеге Владимиру Путину не обстреливать объекты Киева и других украинских городов в течение недели на фоне холодов. Об этом он объявил в ходе заседания со своей администрацией. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

По утверждению Трампа, «много людей» говорили ему «не тратить» на просьбы время, но президент РФ якобы согласился. 

«Я лично попросил президента Путина в течение недели не обстреливать Киев и другие города. Он согласился. Это здорово», – сказал он.

Кремль официально не сообщал о подобных договоренностях с главой Белого дома.

Российские силы ударили по объекту энергетической инфраструктуры Украины

Политика / Международные отношения

В результате ударов ВС РФ в январе Киев практически полностью остался без электроснабжения. Украинское издание «Страна» писало, что более 75% территории Киева осталось без света. Столица и некоторые города страны остаются без света и отопления и сегодня.

Власти украинской столицы призывали жителей Киева покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом. 14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима ЧС в украинской энергетике.

Минобороны РФ заявило 9 января, что российские силы атаковали объекты на Украине в качестве ответа на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре. Ведомство утверждает, что атакует объекты, используемые в интересах ВПК Украины.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте