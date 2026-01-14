Зеленский объявил о введении режима ЧС в украинской энергетике

Интернет-издание «Страна» пишет, что украинские СМИ называли возможные ограничения, которые могут быть введены в рамках чрезвычайной ситуации. Среди них – усиленные графики отключений электроэнергии, в том числе в часы пиковой нагрузки, ограничения водоснабжения с подачей воды по графику или снижением давления, а также централизованное управление генерацией и распределением электроэнергии. Приоритетное энергоснабжение, как отмечается, будет обеспечено для больниц, водоканалов, объектов связи, военных объектов и другой критической инфраструктуры.