Зеленский объявил о введении режима ЧС в украинской энергетике
На Украине будет введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, решение принято на фоне ухудшения погодных условий и ситуации в энергосистеме.
«В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации», – написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в Киеве создадут круглосуточный координационный штаб, а правительство пересмотрит правила комендантского часа на период аномально холодной погоды. Учебные заведения, по его словам, могут перейти на дистанционный формат.
Интернет-издание «Страна» пишет, что украинские СМИ называли возможные ограничения, которые могут быть введены в рамках чрезвычайной ситуации. Среди них – усиленные графики отключений электроэнергии, в том числе в часы пиковой нагрузки, ограничения водоснабжения с подачей воды по графику или снижением давления, а также централизованное управление генерацией и распределением электроэнергии. Приоритетное энергоснабжение, как отмечается, будет обеспечено для больниц, водоканалов, объектов связи, военных объектов и другой критической инфраструктуры.
14 января сообщалось, что депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на Украине до 4 мая. За соответствующее решение высказались 312 парламентариев, против – один, воздержались 13 человек.