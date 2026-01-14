Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Верховная рада поддержала продление военного положения до 4 мая

Ведомости

Депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на Украине до 4 мая. «За» высказались 312 парламентария, «против» – один, воздержались – 13 человек. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».

Украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток 12 января. Срок их действия, согласно последнему голосованию, должен был истечь 3 февраля.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в республике с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте