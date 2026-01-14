Верховная рада поддержала продление военного положения до 4 мая
Депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и мобилизации на Украине до 4 мая. «За» высказались 312 парламентария, «против» – один, воздержались – 13 человек. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».
Украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток 12 января. Срок их действия, согласно последнему голосованию, должен был истечь 3 февраля.
Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в республике с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.