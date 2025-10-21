На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 3 февраля
Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 3 февраля. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Предыдущий срок должен был завершиться 10 ноября. Новым указом общая мобилизация продляется на 90 суток с 5 ноября.
20 октября президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект.
Военное положение и всеобщая мобилизация начались в стране с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.