На Украине продлили военное положение и мобилизацию до 3 февраля

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 3 февраля. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Предыдущий срок должен был завершиться 10 ноября. Новым указом общая мобилизация продляется на 90 суток с 5 ноября.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующий законопроект. 

Военное положение и всеобщая мобилизация начались в стране с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.

