Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение до февраля
В Верховную Раду внесли законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней. Согласно данным в картотеке на сайте украинского парламента, их инициатором стал президент Украины Владимир Зеленский.
Предыдущий срок продления завершится 10 ноября. Действие нового срока военного положения и мобилизации в документах предлагается продлить до 7 февраля 2026 г.
8 октября на время военного положения на Украине продлили полномочия местных властей. Принятый Радой документ предполагает, что в стране невозможно проведение выборов на всех уровнях местной власти. Украинское издание «Страна» сообщало, что выборы должны были пройти в октябре 2025 г.
Военное положение и всеобщая мобилизация начались в республике с 24 февраля 2022 г. С того времени их неоднократно продлевали.