Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение до февраля

8 октября на время военного положения на Украине продлили полномочия местных властей. Принятый Радой документ предполагает, что в стране невозможно проведение выборов на всех уровнях местной власти. Украинское издание «Страна» сообщало, что выборы должны были пройти в октябре 2025 г.