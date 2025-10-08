Газета
Верховная рада продлила полномочия местных властей на время военного положения

Ведомости

Верховная рада поддержала постановление о продлении полномочий местных властей на время военного положения. Это следует из соответствующего документа.

Постановление также предполагает, что во время военного положения в стране невозможно проведение выборов. Решение касается всех уровней местной власти. 

В документе говорится, что стабильное функционирование органов местных органов самоуправления является необходимым условием для обеспечения нацбезопасности. Отмечается, что полномочия действующих советов и главы останутся в силе до завершения боевых действий на территории Украины. 

Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине

Политика / Международные новости

Как пишет украинское интернет-издание «Страна», местные выборы должны были пройти в октябре 2025 г., но из-за действия военного положения их проводить не будут. Документ призван разрешить сложившуюся коллизию и продлить полномочия местных органов власти.

15 июля Верховная рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 5 ноября 2025 г.  За продление военного положения проголосовали 320 депутатов, против выступил только депутат Алексей Гончаренко. 

