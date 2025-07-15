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Верховная рада проголосовала за продление военного положения на Украине

Ведомости

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 5 ноября 2025 г. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

За продление военного положения проголосовали 320 депутатов, против выступил только Гончаренко. Решение о продлении мобилизации поддержали 304 парламентария. Сам Гончаренко высказался против, еще один депутат воздержался от голосования.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. В случае принятия они вступят в силу с 7 августа 2025 г.

18 апреля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 6 августа 2025 г. 16 апреля Верховная рада приняла соответствующее решение голосами 357 депутатов. Против вновь был только Гончаренко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что продлением военного положения и общей мобилизации власти Украины пытаются сохранить свою неустойчивую конструкцию.

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