Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране до 5 ноября 2025 г. Об этом свидетельствует база украинского парламента.
Планируется, что документы вступят в силу с 7 августа.
18 апреля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине до 6 августа 2025 г. 16 апреля Верховная рада приняла соответствующее решение голосами 357 депутатов. Мнение против выразил только нардеп Алексей Гончаренко. Это продление военного положения стало уже 13-м.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что продлением военного положения и общей мобилизации власти Украины пытаются сохранить свою неустойчивую конструкцию.