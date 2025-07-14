Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации

18 апреля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине до 6 августа 2025 г. 16 апреля Верховная рада приняла соответствующее решение голосами 357 депутатов. Мнение против выразил только нардеп Алексей Гончаренко. Это продление военного положения стало уже 13-м.