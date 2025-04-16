Песков: продлением мобилизации Киев пытается сохранить свою конструкцию

По его словам, власти Украины сами для себя установили запрет на ведение каких-либо переговоров, он по-прежнему действует. Документально это запрещено президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Кремля добавил, что несмотря на мораторий на удары по энергетическим объектам, Украина его фактически, де-факто, не придерживалась. Постоянно наносились, наносятся удары и предпринимаются попытки атак по российским энергообъектам.