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Песков: продлением мобилизации Киев пытается сохранить свою конструкцию

Верховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней
Ведомости

Продлением военного положения и общей мобилизации руководство Украины пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видели также, кстати говоря, заявление предыдущего президента [Украины Петра] Порошенко о том, что фактически там дело идет к таким, к сильно авторитарным тенденциям. Ну вот это совершенно понятно», – отметил Песков.

По его словам, власти Украины сами для себя установили запрет на ведение каких-либо переговоров, он по-прежнему действует. Документально это запрещено президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Кремля добавил, что несмотря на мораторий на удары по энергетическим объектам, Украина его фактически, де-факто, не придерживалась. Постоянно наносились, наносятся удары и предпринимаются попытки атак по российским энергообъектам.

16 апреля Верховная рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине до 6 августа. Решение поддержали 357 депутатов. Против выступил только нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко. Нынешнее продление военного положения стало уже 13-ым.

15 апреля Порошенко заявил, что власти Украины начали использовать продление военного положения не только для обороны страны, но и «для построения авторитарного режима». По его мнению, неограниченная власть офиса Зеленского над украинцами и парламентариями является унизительной для всей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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