Песков: продлением мобилизации Киев пытается сохранить свою конструкцию

Песков: продлением мобилизации Киев пытается сохранить свою конструкциюВерховная рада продлила военное положение на Украине на 90 дней
Продлением военного положения и общей мобилизации руководство Украины пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы видели также, кстати говоря, заявление предыдущего президента [Украины Петра] Порошенко о том, что фактически там дело идет к таким, к сильно авторитарным тенденциям. Ну вот это совершенно понятно», – отметил Песков.
По его словам, власти Украины сами для себя установили запрет на ведение каких-либо переговоров, он по-прежнему действует. Документально это запрещено президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Кремля добавил, что несмотря на мораторий на удары по энергетическим объектам, Украина его фактически, де-факто, не придерживалась. Постоянно наносились, наносятся удары и предпринимаются попытки атак по российским энергообъектам.
16 апреля Верховная рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации на Украине до 6 августа. Решение поддержали 357 депутатов. Против выступил только нардеп Верховной рады Алексей Гончаренко. Нынешнее продление военного положения стало уже 13-ым.
15 апреля Порошенко заявил, что власти Украины начали использовать продление военного положения не только для обороны страны, но и «для построения авторитарного режима». По его мнению, неограниченная власть офиса Зеленского над украинцами и парламентариями является унизительной для всей страны.