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Порошенко обвинил власти Украины в злоупотреблении военным положением

Ведомости

Украинские власти используют продление военного положения «для построения авторитарного режима». Об этом заявил бывший президент Петр Порошенко, который руководил страной с июня 2014 г. по май 2019 г. Его преемником стал Владимир Зеленский – действующий лидер республики.

Предложение об очередном продлении военного положении – 15-го по счету – сейчас вносится в парламент, предыдущее такое решение еще действует.

«Мы точно знаем, что за него нужно проголосовать! Но почему за месяц до окончания? <...> Мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», – написал Порошенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также заявил, что «неограниченная власть» офиса Зеленского над гражданами и парламентариями является «унизительной» для всей страны.

Военное положение на Украине было объявлено после начавшейся 24 февраля 2022 г. российской специальной военной операции. С тех пор оно не отменялось. В начале февраля Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – по 9 мая. В связи с этим власти Украины не проводят выборы президента – пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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