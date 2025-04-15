Порошенко обвинил власти Украины в злоупотреблении военным положением
Украинские власти используют продление военного положения «для построения авторитарного режима». Об этом заявил бывший президент Петр Порошенко, который руководил страной с июня 2014 г. по май 2019 г. Его преемником стал Владимир Зеленский – действующий лидер республики.
Предложение об очередном продлении военного положении – 15-го по счету – сейчас вносится в парламент, предыдущее такое решение еще действует.
«Мы точно знаем, что за него нужно проголосовать! Но почему за месяц до окончания? <...> Мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», – написал Порошенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он также заявил, что «неограниченная власть» офиса Зеленского над гражданами и парламентариями является «унизительной» для всей страны.
Военное положение на Украине было объявлено после начавшейся 24 февраля 2022 г. российской специальной военной операции. С тех пор оно не отменялось. В начале февраля Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – по 9 мая. В связи с этим власти Украины не проводят выборы президента – пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г.