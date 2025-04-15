Порошенко обвинил власти Украины в злоупотреблении военным положением

«Мы точно знаем, что за него нужно проголосовать! Но почему за месяц до окончания? <...> Мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», – написал Порошенко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).