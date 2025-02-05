Зеленский продлил военное положение на Украине до 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток – с 8 февраля по 9 мая. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».
Депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации 15 января. Срок действующего военного положения заканчивался 7 февраля.
24 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером, если не будет иных вариантов.
В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока главой государства является Путин. 8 декабря 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить этот запрет и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.