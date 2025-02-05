Россия и Украина провели обмен военнопленными

Россия и Украина провели обмен военнопленнымиКаждая из сторон освободила по 150 человек
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Каждая из сторон освободила по 150 человек. При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
«5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ [вооруженных сил Украины]», – говорится в сообщении.
Сейчас освобожденные россияне находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с близкими, уточнили в ведомстве. Позже военнослужащие будут доставлены в Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил состоявшийся обмен. Он уточнил, что среди 150 освобожденных военных ВСУ – солдаты, сержанты, офицеры, в том числе военно-морских сил, попавшие в плен в Мариуполе (ДНР) и Запорожской области, воздушных сил, десантно-штурмовых и сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также один полицейский. По словам Зеленского, некоторые из них находились в плену более двух лет.
30 декабря 2024 г. Россия и Украина также обменялись военнопленными по формуле «150 на 150». Посредником тогда тоже выступили ОАЭ. Схема была такая же, и как сейчас: российские военные сначала были доставлены в Белоруссию, а затем им предстояло вернуться в РФ для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных медучреждениях.
13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге говорил, что процесс обмена идет нелегко, но работа будет продолжена.