Россия и Украина провели обмен военнопленными

30 декабря 2024 г. Россия и Украина также обменялись военнопленными по формуле «150 на 150». Посредником тогда тоже выступили ОАЭ. Схема была такая же, и как сейчас: российские военные сначала были доставлены в Белоруссию, а затем им предстояло вернуться в РФ для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных медучреждениях.