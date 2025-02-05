Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Россия и Украина провели обмен военнопленными

Каждая из сторон освободила по 150 человек
Екатерина Щербинина
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Каждая из сторон освободила по 150 человек. При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ [вооруженных сил Украины]», – говорится в сообщении.

Сейчас освобожденные россияне находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с близкими, уточнили в ведомстве. Позже военнослужащие будут доставлены в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил состоявшийся обмен. Он уточнил, что среди 150 освобожденных военных ВСУ – солдаты, сержанты, офицеры, в том числе военно-морских сил, попавшие в плен в Мариуполе (ДНР) и Запорожской области, воздушных сил, десантно-штурмовых и сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также один полицейский. По словам Зеленского, некоторые из них находились в плену более двух лет.

30 декабря 2024 г. Россия и Украина также обменялись военнопленными по формуле «150 на 150». Посредником тогда тоже выступили ОАЭ. Схема была такая же, и как сейчас: российские военные сначала были доставлены в Белоруссию, а затем им предстояло вернуться в РФ для прохождения лечения и реабилитации в подведомственных медучреждениях.

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге говорил, что процесс обмена идет нелегко, но работа будет продолжена.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных