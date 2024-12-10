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Москалькова: Украина не раз отказывалась забирать из плена своих военных

Ведомости

Киев не раз отказывался забирать из плена своих военных, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости».

«Это не первый раз, когда украинская сторона говорит, что им неинтересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это "азовцы" (батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен). Или они, или никто не нужен – вот так ставится вопрос», – сказала она.

Вместе с тем, по словам Москальковой, Украина обвиняет Россию во лжи по поводу украинских военнопленных. 

2 декабря Москалькова заявила, что украинская сторона продолжает затягивать процесс обмена военнопленными. Тогда она опубликовала список 630 украинских солдат, которых Киев, по ее заявлению, не соглашается забрать. Последний обмен пленными произошел 17 октября. 2 ноября МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, переданных Киеву в ходе этого обмена.

Москалькова в интервью «РИА Новости» также заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. Самолет Ил-76, выполнявший 24 января рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, был сбит украинской стороной из района села Липцы Харьковской области. В результате погибли 65 украинских военнослужащих для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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