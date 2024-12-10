Москалькова: Украина не раз отказывалась забирать из плена своих военных

«Это не первый раз, когда украинская сторона говорит, что им неинтересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это "азовцы" (батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен). Или они, или никто не нужен – вот так ставится вопрос», – сказала она.