Москалькова: Украина не раз отказывалась забирать из плена своих военных
Киев не раз отказывался забирать из плена своих военных, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости».
«Это не первый раз, когда украинская сторона говорит, что им неинтересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это "азовцы" (батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен). Или они, или никто не нужен – вот так ставится вопрос», – сказала она.
Вместе с тем, по словам Москальковой, Украина обвиняет Россию во лжи по поводу украинских военнопленных.
2 декабря Москалькова заявила, что украинская сторона продолжает затягивать процесс обмена военнопленными. Тогда она опубликовала список 630 украинских солдат, которых Киев, по ее заявлению, не соглашается забрать. Последний обмен пленными произошел 17 октября. 2 ноября МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, переданных Киеву в ходе этого обмена.
Москалькова в интервью «РИА Новости» также заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. Самолет Ил-76, выполнявший 24 января рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, был сбит украинской стороной из района села Липцы Харьковской области. В результате погибли 65 украинских военнослужащих для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа.