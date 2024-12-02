Москалькова опубликовала список из 630 украинских военнопленных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона продолжает затягивать процесс обмена военнопленными. В своем Telegram-канале она опубликовала список 630 украинских солдат, которых Киев не соглашается забрать.
«Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации», – сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека выразила надежду, что все украинские военнослужащие попадут в ближайший обменный процесс.
Последний обмен пленными произошел 17 октября. 2 ноября МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, переданных Киеву в ходе этого обмена.
Кроме того, 17 октября обе стороны также провели обмен пленными по формуле «95 на 95». При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.