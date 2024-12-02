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Москалькова опубликовала список из 630 украинских военнопленных

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинская сторона продолжает затягивать процесс обмена военнопленными. В своем Telegram-канале она опубликовала список 630 украинских солдат, которых Киев не соглашается забрать.

«Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации», – сказала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека выразила надежду, что все украинские военнослужащие попадут в ближайший обменный процесс.

Последний обмен пленными произошел 17 октября. 2 ноября МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, переданных Киеву в ходе этого обмена.

Кроме того, 17 октября обе стороны также провели обмен пленными по формуле «95 на 95». При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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