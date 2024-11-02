МИД опубликовал список из 29 возвращенных Россией украинских морпехов

«Вот пожалуйста – 36-й отдельной бригады морской пехоты [ВСУ]. Она сдалась в плен в Мариуполе в 2022 г. Я уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут», – сказала Захарова на брифинге.