Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД опубликовал список из 29 возвращенных Россией украинских морпехов

Так в министерстве ответили на заявления о том, что Москва якобы отказывается включать их в обмены
Ведомости

МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, переданных Киеву в ходе обмена 17 октября. Перечень размещен в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Публикация имен является ответом на заявления украинской стороны о том, что якобы Москва отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это «вранье и абсолютная неправда». По ее словам, Россией неоднократно заявлялось на обмен «значительно большее количество именно украинских морских пехотинцев».

«Вот пожалуйста – 36-й отдельной бригады морской пехоты [ВСУ]. Она сдалась в плен в Мариуполе в 2022 г. Я уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут», – сказала Захарова на брифинге.

17 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «95 на 95». При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

2 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Канаде на министерской конференции по вопросам прав человека представители одной из стран заявили о желании стать державой-покровительницей находящихся в России украинцев. По его словам, существующие международные инструменты якобы не в состоянии защитить права украинцев.

Захарова назвала заявление министра политическим перформансом. Она заявила, что российское Минобороны передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 военных вооруженных сил Украины, но Киев забрал лишь 279 из них.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных