МИД опубликовал список из 29 возвращенных Россией украинских морпехов

МИД опубликовал список из 29 возвращенных Россией украинских морпеховТак в министерстве ответили на заявления о том, что Москва якобы отказывается включать их в обмены
МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, переданных Киеву в ходе обмена 17 октября. Перечень размещен в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
Публикация имен является ответом на заявления украинской стороны о том, что якобы Москва отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это «вранье и абсолютная неправда». По ее словам, Россией неоднократно заявлялось на обмен «значительно большее количество именно украинских морских пехотинцев».
«Вот пожалуйста – 36-й отдельной бригады морской пехоты [ВСУ]. Она сдалась в плен в Мариуполе в 2022 г. Я уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, к обмену заявляла российская сторона. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут», – сказала Захарова на брифинге.
17 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «95 на 95». При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
2 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Канаде на министерской конференции по вопросам прав человека представители одной из стран заявили о желании стать державой-покровительницей находящихся в России украинцев. По его словам, существующие международные инструменты якобы не в состоянии защитить права украинцев.
Захарова назвала заявление министра политическим перформансом. Она заявила, что российское Минобороны передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение о передаче украинской стороне в рамках обменов 935 военных вооруженных сил Украины, но Киев забрал лишь 279 из них.