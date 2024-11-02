Москалькова: обмен военнопленных идет медленно из-за украинской стороны
Процесс обмена российских и украинских военнопленных идет медленно из-за того, что Украина политизирует этот вопрос. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Мы неоднократно обращались по активизации российско-украинского обмена пленными. <…> Однако ввиду политизации вопроса украинской стороной процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно», – написала в своем Telegram-канале Москалькова.
По ее словам, Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279, утверждает омбудсмен.
2 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в X написал, что российская сторона якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к находящимся на территории РФ украинским военнопленным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что слова министра не соответствуют действительности. Кроме того, Минобороны России предлагало в рамках обмена вернуть 935 военных вооруженных сил Украины, но Киев забрал лишь 279 человек, сказала она.