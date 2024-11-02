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Москалькова: обмен военнопленных идет медленно из-за украинской стороны

Ведомости

Процесс обмена российских и украинских военнопленных идет медленно из-за того, что Украина политизирует этот вопрос. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Мы неоднократно обращались по активизации российско-украинского обмена пленными. <…> Однако ввиду политизации вопроса украинской стороной процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно», – написала в своем Telegram-канале Москалькова.

По ее словам, Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279, утверждает омбудсмен.

2 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в X написал, что российская сторона якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к находящимся на территории РФ украинским военнопленным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что слова министра не соответствуют действительности. Кроме того, Минобороны России предлагало в рамках обмена вернуть 935 военных вооруженных сил Украины, но Киев забрал лишь 279 человек, сказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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