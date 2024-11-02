Москалькова: обмен военнопленных идет медленно из-за украинской стороны

2 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем аккаунте в X написал, что российская сторона якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к находящимся на территории РФ украинским военнопленным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что слова министра не соответствуют действительности. Кроме того, Минобороны России предлагало в рамках обмена вернуть 935 военных вооруженных сил Украины, но Киев забрал лишь 279 человек, сказала она.